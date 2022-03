Małgorzata Ostrowska miała dość zachowań Joanny Opozdy? "Uważała ją za wyniosłą"

W życiu Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej ostatnio dużo się dzieje. W sierpniu odbył się ślub jej syna Antka, a kilka tygodni później ślub córki Julii. Teraz z kolei gwiazda zamieściła wpis, w którym zdradziła, że oczekuje na narodziny wnuka! Czyżby właśnie w ten sposób aktorka potwierdziła krążące od kilku tygodni plotki o ciąży Joanny Opozdy, czyli swojej synowej? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Rodzina Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej się powiększa! Jak teraz zmieni się jej życie? Małgorzata Ostrowska-Królikowska czeka na wnuka! Antoni Królikowski i Joanna Opozda powiedzieli sobie sakramentalne "tak" blisko dwa miesiące temu. To był wielki dzień w rodzinie Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej , który nie przeszedł również bez echa w mediach. Zdjęcia z tej pięknej ceremonii obiegły sieć i zachwyciły tysiące internautów! To była przepiękna ceremonia i naprawdę wspaniale patrzy się na szczęście Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy ! W mediach już od kilku tygodni pojawiają się również plotki na temat ciąży aktorki . Niektórzy fani zaczęli nawet spekulować, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski tak szybko zorganizowali swój ślub, ponieważ spodziewają się dziecka. Gdy tylko te pogłoski obiegły media i sieć, aktorka postanowiła zareagować. - Zaręczyliśmy się już w marcu tego roku i już w marcu zaczęliśmy planować wesele. Skoro byłam w ciąży od marca to chyba jestem jakimś ewenementem - bez brzucha od miesięcy - pisała w swoich mediach społecznościowych Joanna Opozda. Zobacz także: Joanna Jarmołowicz zdradza, jakie ma relacje z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską! Jednak spekulacje na ten temat w dalszym...