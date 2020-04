Żabka sprzedaje najtańsze maseczki jednorazowe. Ile kosztują i czy obowiązuje limit przy zakupie?

Sieć sklepów Żabka od 15 marca wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne, a ich cena jest zaskakująca! Opakowanie 10 maseczek kosztuje… 16,17 zł. To oznacza, że za jedną maseczkę zapłacimy jedynie 1,62 zł. Co więcej marka zdecydowała się też przekazać pół miliona maseczek ochronnych do polskich szpitali. Czy w związku z niską ceną za opakowanie maseczek jednorazowych został wprowadzony limit zakupu dla jednej osoby?

Czy w Żabce będzie obowiązywał limit na zakup maseczek ochronnych?

Niska cena maseczek jednorazowych dostępnych w Żabce wynika z całkowitej rezygnacji sieci z zysku i obejmuje koszt zakupu maseczek i ich dostawę do Polski. Do 16 kwietnia w sklepach znajdzie się aż 8 milionów maseczek dostępnych w ponad 6000 sklepów. Maseczki dostępne w Żabkach przeznaczone są dla dorosłych i są zgodne z normą EN149.

Każdy powinien mieć możliwość nabycia maseczki ochronnej w jak najniższej cenie. Z tego powodu podjęliśmy decyzję o dystrybucji maseczek bez zysku. Wiemy, że nie zaspokoimy całego popytu, ale przygotowujemy już kolejne dostawy, by każdy mógł chronić siebie i swoich najbliższych - mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu firmy Żabka Polska w oświadczeniu, które można przeczytać na oficjalnej stronie sieci.

Sieć sklepów Żabka wprowadziła zasadę limitu zakupu jednego opakowania na osobę, aby zapobiec masowemu wykupowaniu maseczek ochronnych i sprzedawaniu ich z zyskiem. W ten sposób każdy klient ma mieć szansę na ich zakup.

Maseczki zamówione przez sieć Żabka przyleciały samolotem Boeing 747-400 JumboJet i trafiły w ostatni piątek w nocy na Lotnisko Chopina w Warszawie:

Od 16 kwietnia rząd wprowadził nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, aby minimalizować ryzyko nowych zakażeń koronawirusem.

