Czy zwierzęta przenoszą koronawirusa? Tygrysica z zoo zarażona

Tygrysica z zoo w Nowym Jorku jest zarażona koronawirusem. Przeprowadzono u zwierzaka test na obecność wirusa SARS-Cov-2, który okazał się pozytywny. Najprawdopodobniej 4-letnia tygrysica malezyjska zaraziła się od swojego opiekuna. Ministerstwo rolnictwa USA już ostrzegło obywateli, aby ograniczyli przebywanie ze zwierzętami. Czy to oznacza, że koronawirus może być przenoszony przez zwierzęta. Co się zmieniło od czasu pierwszego komunikatu WHO?

Czy zwierzęta przenoszą koronawirusa?

4-letnia tygrysica malezyjska, Nadia, to pierwszy przypadek, kiedy u zwierzęcia zdiagnozowano COVID-19. Taką informację przekazała agencja informacyjna RT Paul Calle po doniesieniach lekarza weterynarii z nowojorskiego zoo. Okazuje się, że opiekun tygrysicy była zarażony koronawirusem, ale przechodził chorobę bezobjawowo. To on najprawdopodobniej zaraził zwierzę.

Test u tygrysa zrobiono po tym, jak pracownicy zauważyli, że tygrys ma suchy kaszel i inne objawy choroby układu oddechowego. Oprócz Nadii jeszcze pięć innych zwierząt ma te same objawy. Są pod dobrą opieką, a ich stan zdrowia jest cały czas monitorowany. Jeszcze nie wiadomo, jak zareagują na leczenie.

Obecnie nie ma dowodów na to, że zwierzęta mogą przenosić wirusa na człowieka, ale mogą się od niego zarazić, dlatego w wielu ogrodach zoologicznych opiekunowie noszą maseczki i rękawiczki, aby zapobiec ewentualnemu zarażeniu.

Odpowiedź poznańskiego zoo na informację o tygrysicy z koronawirusem!

Poznańskie zoo niemal natychmiast odpowiedziało na informację o zarażonej tygrysicy. W komunikacie umieszczonym w mediach społecznościowych potwierdzają oświadczenie, które jakiś czas temu wydało WHO, że nie ma dowodów na to, aby zwierzęta przenosiły koronawirusa na człowieka. Informacje zostały opublikowane w odpowiedzi na panikę wśród właścicieli zwierząt domowych, chcących pozbywać się pupili w obawie przed zarażeniem koronawirusem.

w związku z informacją o nadkażeniu tygrysicy w zoo w Nowym Jorku koronawirusem odpowiedzialnym za chorobę COVID-19, pragniemy wyjaśnić iż: koty posiadają własny zestaw wirusów typu korona i nie ma żadnych danych o transferze ich na człowieka (część z nich powoduje np. biegunki, część może zmutować w kocią chorobę FIP), ale nie ma jakichkolwiek informacji czy przypadków potwierdzonych naukowo, że mogą one nas zainfekować. - czytamy w komunikacie umieszczonym na oficjalnym koncie poznańskiego zoo na Facebooku.