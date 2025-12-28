Do sieci trafiło zaskakujące nagranie z Donaldem Trumpem w roli głównej. Prezydent USA rozmawiał z dziennikarzami o stanie technicznym Air Force One na pokładzie samolotu, kiedy niespodziewanie przerwało mu... uderzenie! Donald Trump został trącony w ramię drzwiami od łazienki. Jak zareagował?

Wpadka z Donaldem Trumpem pokładzie Air Force One

Podczas lotu do hrabstwa Monroe w Pensylwanii, Donald Trump uczestniczył w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie rządowego samolotu Air Force One. Do zdarzenia doszło w wąskim korytarzu tuż przy drzwiach do łazienki. W trakcie konwersacji z reporterami, Trump stał oparty o ścianę, żartując na temat stanu technicznego samolotu.

Niespodziewanie drzwi łazienki otworzyły się, uderzając Trumpa w ramię. Za drzwiami znajdował się członek załogi Air Force One, który najwyraźniej nie spodziewał się nikogo stojącego tuż obok. Zdarzenie wywołało moment konsternacji i krótką ciszę wśród obecnych na pokładzie.

Zaskakująca reakcja Donalda Trumpa na uderzenie

W pierwszej chwili Trump wyglądał na mocno zaskoczonego, jednak już po kilku sekundach rozładował napiętą atmosferę żartem w swoim stylu:

Halo! Ktoś tu jest? Wyjdź! - powiedział z uśmiechem Donald Trump

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez jednego z obecnych na miejscu dziennikarzy. Wideo ukazujące moment uderzenia i reakcję Trumpa szybko trafiło na platformę X i zyskało dużą popularność w mediach społecznościowych. Co więcej, zostało udostępnione setki razy w ciągu zaledwie kilku godzin.

.@POTUS: "You're going to have to take it easy with that thing. It's a government plane, but I like to take care of it." ALWAYS WATCHING OUT FOR THE TAXPAYER! pic.twitter.com/i31QMF62XL — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 9, 2025

Zobacz także: