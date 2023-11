W ostatnią sobotę (7 kwietnia) odbyło się uroczyste powitania Kamila Stocha w jego rodzinnej miejscowości Ząb! Na miejscu pojawiły się tłumy fanów, dziennikarze i bliscy najlepszego polskiego skoczka. Towarzyszyła mu oczywiście żona, Ewa. Stochowie byli potraktowani jak para królewska! Nie zabrakło eleganckiej bryczki, mnóstwa prezentów oraz owacji na ich cześć.

Kamil Stoch w Zębie czuje się bardzo swobodnie - w końcu był wśród swoich. Musiał jednak odpowiedzieć na kilka pytań, m.in. o popularność i jej wpływ na życie codzienne:

Przede wszystkim cieszę się, że spokojnie mogę wyjść na ulicę, przed dom, z kolegami, z żoną.Jeżeli ktoś do mnie podejdzie, to ok, jeżeli nie, też nic się nie stanie. Najważniejsze, że jestem mężem dla żony, bratem dla sióstr, synem dla rodziców. Jestem sobą.