AKPA

Aktorka nie ukrywa, że jak każda mama miewa lepsze i gorsze dni, ale zawsze może liczyć na wsparcie męża. A Maciej i jako mąż, i jako ojciec spisuje się na medal. Kaczorowska-Pela zdradza, że zwłaszcza pierwsze tygodnie po porodzie były dla niej trudne. Burza hormonów, nieprzespane noce, radość mieszająca się z lękiem, czy na pewno wszystko robi dobrze.

– Te uczucia zna każda mama. W chwilach zwątpienia zawsze był przy mnie Maciek. Każdego dnia powtarza mi, że jestem piękna, dobra i jestem najlepszą mamą – chwali męża Agnieszka.

Co więcej, Maciej jest też mistrzem kuchni i to on codziennie przygotowuje posiłki dla rodziny. Pilnuje, by Agnieszka jadła regularnie i zdrowo, bo ciągle karmi Emilkę piersią.