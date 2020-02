Agnieszka Kaczorowska jest już zbyt szczupła?! Fani martwią się o gwiazdę: "Sama skóra i kości"!

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zostali rodzicami pod koniec lipca 2019 roku. Piękna aktorka w bardzo krótkim czasie wróciła do figury sprzed porodu i może pochwalić się nienaganną sylwetką. Jednak najnowsze zdjęcie gwiazdy bardzo zaniepokoiło jej fanów! Według wielbicieli tancerki, Agnieszka jest już zbyt chuda! Pojawiły się nawet obawy, że gwiazda może mieć problemy z odżywianiem, które mogą doprowadzić do... anoreksji! Rzeczywiście są powody do niepokoju? Zobaczcie!

Zobacz także: Na Agnieszkę Kaczorowską wylał się hejt. Tylko nam zdradziła, jak radzi sobie w chwilach zwątpienia

Agnieszka Kaczorowska pół roku temu została mamą i od tamtej pory córeczka Emilka jest dla niej całym światem! Gwiazda świetnie łączy obowiązki zawodowe z macierzyństwem i jest naprawdę bardzo dobrze zorganizowaną mamą. Wygląda na to, że aktorka znalazła również czas na to, aby zająć się sobą i powrócić do formy sprzed ciąży. Żona Macieja Peli szybko uporała się z dodatkowymi kilogramami i wygląda absolutnie fenomenalnie.

Jednak najnowsze zdjęcie aktorki mocno zaniepokoiło jej fanów. Agnieszka Kaczorowska jest naprawdę bardzo szczupła i niektórzy zaczęli martwić się, czy to już nie jest zbyt dużo. Fani obawiają się, że ich idolka przesadziła z odchudzaniem.

- Strasznie nienaturalne to zdjęcie, ręce dłonie sama skóra i kości, albo za bardzo przerobione albo jakaś anoreksja się tu szykuje😱 - Pani Agnieszko jak Pani tak szybko schudła ☺️ - @agakaczor strasznie schudłaś mamuska💚🧡 - Jakieś sztuczne te zdjęcie :D strasznie chude ręce - Pieknie Pani wyglada ale mam ochotę dać Pani kanapkę! Taka szczuplutka.. 😊

Gwiazda odpowiedziała na jeden z komentarzy i zapewniła, że je sporo kanapek. A waszym zdaniem są powody do niepokoju? Czy rzeczywiście Agnieszka jest już zbyt chuda?

Niedawno Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się także na odważną metamorfozę i skróciła swoje włosy o ponad 30 cm!