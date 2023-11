Ola Nguyen okazała się najlepsza w 7. edycji MasterChefa! Pochodząca z Wietnamu Polka rozłożyła konkurencję na łopatki. Ale zamiast odbierać gratulacje, zwyciężczyni show spotkała się z hejtem ze strony Polaków. Dlaczego? Internauci wytknęli Oli pochodzenie. Według nich „polski program” powinna wygrać Polka!

Na zaczepne komentarze Ola odpowiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską. Czy ma żal do rodaków?

Ola Nguyen do programu stacji TVN zgłosiła się sama. W rozmowie z WP wyznała, że nie miała żadnego wsparcia , jednak zawsze była fanką programu i postanowiła spróbować swoich sił. Do finału dotarła razem z Martyną Chomacką i Lorkiem Zediu. Ola pokonała konkurencję, jednak po zwycięstwie musiała zmierzyć się z rasistowskimi komentarzami dotyczącymi jej pochodzenia. Jak na nie zareagowała?

21-latka dodała, że od lat mieszka w stolicy i uczy się na SGH.

Na co dzień nie mam nieprzyjemności. Ludzie, którzy nie mają zbyt wiele do czynienia z osobami o innej narodowości mogą mieć po prostu mniejsze pojęcie. Nie mam do nich żalu. Niech komentują, po to jest internet, żeby wymieniać się opiniami. Fajnie, że są osoby, które bronią osoby innych narodowości. Z tego się mogę tylko cieszyć - dodała.