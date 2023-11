2 z 6

To była olbrzymia przyjemność - obserwowanie was - mówiła Ania Starmach. Ale MasterChef może być tylko jeden. I zostale nim...

Ola Nguyen MasterChefem 7!

Kim jest nowy MasterChef? Ola urodziła się w Wietnamie, przyjechała do Polski jako 7-latka. Studiuje finanse. Pomysł by wziąć udział w show przyszedł jej do głowy podczas nauki. Jej ulubiona kuchnia - oczywiście wietnamska, ale też włoska i polska (szczególnie smalec). Jej popisowe danie to wietnamska zupa z węgorzami. Obiera się je ze skóry gdy są jeszcze żywe...