Magda Gessler stanęła w obronie zwyciężczyni 7. edycji programu "MasterChef"! Wielki finał kulinarnego show już za nami. W niedzielę, 9 grudnia, mogliśmy zobaczyć ostatni odcinek "MasterChefa", w którym o nagrodę główną walczyli: Ola Nguyen, Laurentiu “Lorek” Zediu oraz Martyna Chomacka. Jak już wiemy, show TVN wygrała Ola Nguyen. Niestety, sukces Oli wywołał skrajne emocje w sieci, a na zwyciężczynię wylała się fala hejtu! Sprawa poruszyła Magdę Gessler, która interweniowała na Facebooku.

Niestety, oprócz gratulacji dla Oli w sieci pojawiło się wiele bardzo krytycznych komentarzy. Nie zabrakło również rasistowskich tekstów skierowanych pod adresem pochodzącej z Wietnamu finalistki "MasterChefa". Bulwersującymi komentarzami zainteresował się już Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Organizacja wydała na Facebooku specjalne oświadczenie:

Program Masterchef w TVN wygrała Ola Nguyen - Polka pochodzenia wietnamskiego. Drugi z finalistów natomiast ma korzenie rumuńskie. I to wystarczyło, by ruszył rasistowski hejt.

"To Masterchef edycja Vietnam?", "W lewackiej telewizji Polak nie wygra" - to tylko najłagodniejsze komentarze. Admini fanpage'a Masterchefa mieli pełne ręce roboty, by usuwać nienawistne wpisy - czytamy na Facebooku. (...) Wpisy, które podlegają ściganiu na podstawie art. 257 kk zgłosimy prokuraturze.