PILNE! Jak podaje Radio Zet Dorota R. usłyszała już zarzuty po tym, jak została zatrzymana przez policję:

Znana piosenkarka Dorota R. usłyszała w Prokuraturze Okręgowej zarzut wpływania groźbą na świadka, za co grozi do 5 lat więzienia. Pełnomocnik pokrzywdzonego @ GiertychRoman zapewnia, że w sądzie będzie chciał uzyskać zmianę zarzutu na wymuszenie rozbójnicze. - czytamy na Twitterze Radia Zet.

Z kolei na Twitterze Romana Giertycha, pełnomocnika byłego partnera Doroty R. - Emila H., pojawiła się krótka informacja o tym, co planuje oskarżyciel posiłkowy:

Zarzuty z art.245 kk dla Doroty R. oskarżyciel posiłkowy będzie chciał w sądzie przekształcić na 258 kk oraz 282 kk(1/2), (2/2) czyli wymuszenie rozbójnicze w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

To oznacza, że może jej grozić za to nawet do 10 lat pozbawienia wolności!

Za co Doda została zatrzymana?

Jak podaje Radio Zet, chodzi o próbę wymuszenia miliona złotych od byłego narzeczonego Dody, Emila H. oraz współpracę z gangsterami.

Na Twitterze Mariusz Gruszewski, dziennikarz Radia Zet, pojawiła się informacja, że Doda R. opuściła Prokuraturę po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 tys. złotych. Gwiazda ma zakaz opuszczania kraju.

