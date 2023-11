1 z 7

Doda została zatrzymana przez policję! Według najnowszych informacji, w środę rano, 22 listopada, do mieszkania Doroty R. weszła policja. Funkcjonariusze zjawili się na miejscu ponoć o godzinie 6 rano, ale udało im się wyprowadzić gwiazdę z mieszkania dopiero o godzinie 10.

- Zapukali do jej drzwi około godziny 6. To odprysk sprawy, która już pewien czas temu wstrząsnęła polskim show biznesem. Mowa tutaj o groźbach bezprawnych wobec byłego partnera. Wcześniej obecny partner biznesowy Emil S. był w tej sprawie zatrzymany, usłyszał zarzuty - powiedział Sebastian Napieraj w TVN24.

Po przesłuchaniu na komendzie Doda została przewieziona do prokuratury. Zostały postawione jej zarzuty. Doda zarzut wpływania groźbą na świadka, za co grozi do 5 lat więzienia, ale Dodzie może grozić nawet... 10 lat więzienia. WIĘCEJ >>> TUTAJ <<<

Zdjęcia znajdziecie na kolejnych stronach galerii.

Zobacz: Z OSTATNIEJ CHWILI: Doda zatrzymana przez policję! Jeszcze dzisiaj ma usłyszeć zarzuty