Za Anną Lewandowską trudne chwile: "Czas zwolnić". Co się dzieje? 

Pierwszy miesiąc w Hiszpanii za nimi! Anna i Robert Lewandowscy niedawno postanowili przenieść się do Barcelony, co oczywiście było rewolucją w życiu całej ich rodziny. W nowym wpisie trenerka dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami - nawet jej nie było łatwo wszystko ogarnąć! Dlatego zrobiła sobie kolejne postanowienie. Zobaczcie, o co chodzi.

Trudne miesiące Anny Lewandowskiej

Wraz z transferem Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony, cała rodzina przeprowadziła się hiszpańskiego miasta i zaczęła życie na nowo. Córki Lewandowskich, Klara i Laura, poszły zaś do szkoły i przedszkola. Anna zdradziła, że adaptacja nie była dla nich łatwa, dodatkowo doszły pozostałe wielkie zmiany. Lewandowska postanowiła więc... zwolnić tempo:

Co to za miesiąc! Przeprowadzka, niełatwa adaptacja dziewczynek w przedszkolu i szkole oraz cała masa innych zmian. Patrząc na kalendarz przyszłych aktywności, jest tego sporo, ale... czas zwolnić. Przede mną kolejne wyzwania zawodowe i podróże związane z obowiązkami, natomiast wiem, że przyszedł czas na dokonywanie bardzo przemyślanych wyborów. W tym wszystkim, jak każda mama, zdecydowanie mało czasu na wszystko. Nieustanne planowanie i myśli krążące cały czas wokół spraw domowych lub zawodowych, z pewnością nie pozwalają na odprężenie. Znacie to prawda? Jednak nie poddaję się w realizacji swoich postanowień! - pisze Lewandowska.

Jak więc postara się to wszystko pogodzić? Ma już plan!

Instagram / annalewandowskahpba

Anna Lewandowska utworzyła nowe wyzwanie dla siebie i swoich fanów "powrót do rutyny":

Jakiś czas temu obiecałam sobie, że będę dążyć do odnalezienia balansu miedzy pracą, rodziną, a życiem towarzyskim. Spełniam marzenia i jednocześnie pomału wracam do swojej rutyny, której mimo wszystko potrzebuję i którą, co najważniejsze, uwielbiam. To wszystko powoduje we mnie poczucie spełnienia, satysfakcji i bezpieczeństwa!

Doceniacie jej pomysłowość?

A tak wygląda rzeczywistość Lewandowskich w Hiszpanii - zobaczcie zdjęcia!

Zobacz także: Tak Anna Lewandowska bawiła się z okazji urodzin! Ten taniec to hit sieci [WIDEO]

Instagram / annalewandowskahpba

Instagram / annalewandowskahpba

Instagram / annalewandowskahpba

Instagram @_rl9