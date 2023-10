Serca męskiej części uczestników "Love Island" zabiły mocniej, gdy w programie pojawiła się Magda Karwacka. Długowłosa piękność w stroju anioła zawróciła w głowie niemal każdemu uczestnikowi, jednak to Igor stworzył z nią relację, która zaprowadziła ich aż do wielkiego finału. Ostatecznie zajęli drugie miejsce. W programie wyznali, że Igor jest zdecydowany na przeprowadzkę do Warszawy, aby być przy ukochanej.

Obecność Magdy Karwackiej, która swoją przygodę w show-biznesem rozpoczęła w programie "Top Model" skomentował Michał Piróg. Gwiazdor TVN w rozmowie z Party.pl, stwierdził:

Ona na pewno nie szuka tam miłości...

Co miał na myśli? Zobaczcie nasze wideo, aby dowiedzieć się więcej.

