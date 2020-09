W "Love Island" panowie oszaleli na punkcie Magdy! "Ideał kobiety". Dziewczyny mogą czuć się zagrożone?

W "Love Island" pojawiła się nowa uczestniczka, która rozgrzała panów do czerwoności! Piękna, wysoka, szczupła brunetka - Magda Karwacka, to prawdziwy ideał kobiety. Tak z resztą przyznali sami uczestnicy. Magdą zachwycili się absolutnie wszyscy, a dziewczyny chyba mogą czuć poważne zagrożenie. Zobaczcie sami!

"Love Island": Panowie oszaleli na punkcie Magdy

Magda Karwacka ma 23 lata i pochodzi ze Starachowic. Studiuje dziennikarstwo, pracuje w modelingu i dodatkowo jeszcze śpiewa. Widzowie mogą pamiętać ją z udziału w programie "Top model" w edycji, w której brała udział również Klaudia El Dursi. Jej wejście do programu "Love Island" spowodowało, że panom puls gwałtownie przyspieszył.

We wczorajszym odcinku mogliśmy zobaczyć, jak każdy z uczestników wykonywał seksowne tańce, w dość skąpych strojach. Oczywiście panowie byli zachwyceni wszystkimi dziewczynami, ale na koniec wydarzyło się coś, co rozgrzało ich do czerwoności! Mowa oczywiście o wejściu Magdy do programu. Reakcja panów była bardzo wymowna. 23-latka po prostu ich oczarowała, a jej uroda, powaliła wszystkich na kolana.

- Nie owijamy w bawełnę. Wizualny ideał kobiety. - Ja nie mam pary! - Marzenie. Żona moja. Ideał. Bogini - To jest anioł - mówili panowie.

Zachwyt panów, to również... zazdrość pań! Wygląda na to, że dziewczyny poczuły zagrożenie w nowej uczestniczce. Najbardziej chyba było widać to po Oliwii, która od razu wzięła na rozmowę Igora i zaczęła wypytywać go, czy spodobała mu się Magda. Kiedy chłopak przyznał, że 23-latka jest bardzo atrakcyjna i zrobiła na nim wrażenie, wyglądało na to, że Oliwia poczuła zazdrość i trochę się zdenerwowała.

A jak wejście Magdy komentują internauci?

- Dziewczyna klasa 😍 nawet mnie kręci 😂 a mam męża 😂 - No co się oszukiwać, Magda prima sort! - dawno się tak nie uśmiałam 🙈🤣 pięknie to wymyśliliście 🙈 A Magda💥💥💥sama bym się zakochała ❤️🤩🤣 - Niczym aniołek Victoria Secret! Naprawdę obiektywnie 10/10, a jej wejście - idealne!!! Najlepszy odcinek jak dotąd! - Najlepszy moment w historii Love Island - piszą fani.

Już nie możemy się doczekać, jak dalej potoczą się losy uczestników programu. Coś czujemy, że Magda naprawdę sporo namiesza wśród Islandersów! Zobaczcie zatem reakcję panów na wejście Magdy, która chyba przejdzie do historii!

Kamil i Igor mieli okazję porozmawiać z Magdą sam na sam. Wyglądało to tak, jakby panowie byli nieco onieśmieleni piękną dziewczyną.