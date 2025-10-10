Mikołaj Roznerski jest jednym z popularniejszych polskich aktorów, któremu największą rozpoznawalność przyniosła rola Marcina Chodakowskiego w "M jak miłość". Choć aktor prowadzi aktywne życie zawodowe, niewiele mówi o życiu prywatnym. Milczał także ws. związku i rozstania ze znaną aktorką - Adrianą Kalską, również bohaterką kultowego serialu TVP2. Tym większym zaskoczeniem może być jego wyznanie ws. syna.

Reklama

Tak Mikołaj Roznerski spędza czas z synem

Na co dzień Roznerski bacznie strzeże prywatności swojego syna i nie ujawnia jego wizerunku, a także rzadko o nim mówi. Mimo to, w emocjonalnym wywiadzie dla Plejady, zrobił wyjątek i opowiedział o relacji z nastoletnim już Antonim, urodzonym w 2011 roku, którego matką jest aktorka Marta Juras. To, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami ich domu, zaskakuje. Aktor potwierdził, że jednym z ich ulubionych rytuałów jest wspólne gotowanie.

Roznerski przyznał, że spędzanie czasu w kuchni z synem to coś więcej niż tylko przygotowanie posiłku. To ich sposób na budowanie więzi i wzmacnianie relacji. Jak powiedział, gotowanie z bliskimi to ich rodzinny ceremoniał.

Bardzo lubię gotować, gotuję razem z moimi bliskimi. To jest taki nasz ceremoniał

Wspólne gotowanie z synem Antonim to nie tylko zabawa, ale także kulinarne eksperymenty. Mikołaj Roznerski zdradził, że jednym z ich popisowych dań jest stek z polędwicy wołowej. To danie może zaskakiwać swoim wyrafinowaniem, jak na domowe gotowanie z dzieckiem.

Lubię spędzać czas z moim synem, gotując. (...) Zresztą mam brata kucharza, więc nie mogę go nigdy zawieść. Bardzo często lubimy robić polędwicę wołową, czyli stek, taki kąpany w maśle z rozmarynem i z batatami, i taką sałatkę z pomidorów, cebuli i jogurtem

Wyznanie Mikołaja Roznerskiego pokazuje, że choć nie ma on w zwyczaju mówić o synu czy pokazywać na forum ich wspólnych chwil, ma z nim silną więź, którą stale pielęgnuje.

Mikołaj Roznerski w nowej roli na ekranie

Choć większość widzów kojarzy Mikołaja Roznerskiego z popularnym serialem "M jak miłość", aktor nie ogranicza się wyłącznie do tej roli. Ostatnio dołączył do stacji TVN, gdzie prowadzi teleturniej "The Floor". Program odniósł spory sukces, co pozwala Roznerskiemu kontynuować przygodę gospodarza. Poza tym aktor pojawił się ostatnio gościnnie w programie kulinarnym "MasterChef".

W rozmowie z Plejadą opowiadał o swoich wrażeniach z udziału w show:

Podglądam uczestników, rozmawiam z nimi, pytam, skąd są, dlaczego tutaj są, jaki jest ich cel w tym programie i dyskutujemy o tym, co gotują. Próbowałem tak naprawdę wszystkiego po kolei

To wyznanie tylko potwierdza, że pasja Roznerskiego do gotowania jest autentyczna i sięga daleko poza domową kuchnię. Zarówno zawodowo, jak i prywatnie, gotowanie stało się integralną częścią jego życia.

Reklama

Zobacz także: Uczestnik "Ninja Warrior" złamał kręgosłup na planie programu. Teraz pokazał wstrząsające nagranie z wypadku