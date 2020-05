Czy uczniowie jeszcze wrócą do szkół przed wakacjami? Jak długo jeszcze będą uczyć się w domach? Czy z powodu pandemii wszyscy uczniowie zdadzą do następnych klas? Te pytania spędzają sen z powiek zmartwionym rodzicom. Minister edukacji zabrał głos w sprawie promocji uczniów z klasy do klasy. Czy dzieci i młodzież mogą liczyć na szczególne okoliczności?

Szkoła w czasie pandemii. Czy wszyscy uczniowie otrzymają promocję z klasy do klasy?

Pandemia koronawirusa spowodowała, że zamknięte zostały wszystkie ośrodki edukacyjne. Dzieci musiały przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości i zdyscyplinować się do nauki w domach. Na razie nie ma jednoznacznej decyzji rządu na temat tego, czy uczniowie wrócą do szkół jeszcze przed wakacjami. Zajęcia w szkołach na ten moment zawieszone są do 24 maja:

W przygotowywanym rozporządzeniu będzie mowa o przedłużeniu terminu ograniczonego funkcjonowania szkół do 7 czerwca br. - informuje na stronie ministerstwa edukacji narodowej Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN.

Nie wiadomo również jak będzie wyglądała nauka po 7 czerwca. Minister edukacji Dariusz Piątkowski zabrał głos, czy w związku z nadzwyczajną sytuacją z powodu epidemii i ograniczonego funkcjonowania szkół wszyscy uczniowie otrzymają promocję z klasy do klasy.

Mamy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. Nie słyszeliśmy chociażby o maturzystach, którzy musieli powtarzać naukę w szkołach średnich. Mamy nadzieję, że podobnie będzie w odniesieniu do wszystkich uczniów szkół średnich, szkół podstawowych. Ale to już zdecydują nauczyciele. To są kompetencje nauczycieli, mają oni narzędzia do tego aby przeprowadzić klasyfikację. Dodatkowo m.in. dlatego wprowadziliśmy konsultacje, alby ułatwić im wystawianie ocen końcowych. Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie skończą ten rok szkolny z pozytywnym wynikiem i będą mogli spokojnie udać się na wakacje. Czego oczywiście im życzymy - powiedział podczas konferencji prasowej.

Od 18 maja rząd wprowadza konsultacje w szkołach z nauczycielami dla uczniów z najstarszych klas. Od 1 czerwca tego typu konsultacje mają być dostępne dla wszystkich uczniów np. w celu poprawienia ocen.

