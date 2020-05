Kiedy wszystkie dzieci wrócą do szkoły? Padła wstępna data!

Kiedy uczniowie będą mogli wrócić do swoich szkół? Czy do wakacji dzieci będą musiały uczyć się w domach? Rodzice wciąż szukają odpowiedzi na te pytania. Władze wprowadziły ostatnio drugi etap odmrażania gospodarki i powoli łagodzą wcześniej wprowadzone obostrzenia. Po majówce zostały otwarte galerie handlowe i hotele, które teraz działają w nowym reżimie sanitarnym. Rząd wskazał również, że od 6 maja samorządy mogą otwierać żłobki i przedszkola. A co z dziećmi, które uczęszczają do szkoły? Czy przed wakacjami spotkają się z kolegami i koleżankami w swojej klasie? Jest wstępna data powrotu dzieci do szkoły!

Jak już wiemy, władze przedłużyły ostatnio zasiłek opiekuńczy, który będzie mógł być pobierany do 24 maja. Czy w związku z tym pod koniec miesiąca dzieci wrócą do szkoły? Od kilku tygodni władze informują, że jako pierwsi w ławkach szkolnych zasiądą najprawdopodobniej uczniowie klas 1-3. Dzieci miałyby wrócić do szkoły wraz z wprowadzeniem trzeciego etapu odmrażania gospodarki. Wciąż nie wiadomo jednak co z uczniami klas 4-8. Przedstawiciele władz nie mówią jeszcze o konkretnych datach, jednak media dotarły do nieoficjalnych informacji na ten temat! Według doniesień portalu wp.pl szkoły zostaną otwarte w czerwcu, czyli zaledwie kilka tygodni przed końcem roku szkolnego! Czy tak się stanie? Decyzje w tej sprawie być może zostaną podjęte w drugiej połowie maja - czyli najprawdopodobniej już za kilka dni:

Dziś jeszcze nie wiem, czy uruchomimy szkoły w pełni. To będzie zależało głównie od opinii ministra zdrowia, a on tę opinię wyda na podstawie danych epidemicznych. Jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli, to będziemy chcieli chociaż na kilka tygodni uruchomić szkoły w tej tradycyjnej formule – powiedział minister Piontkowski w radiowej Jedynce.

Przypominamy przy okazji, że ostatnio władze zezwoliły na organizowanie kolonii i obozów dla dzieci.

Zależy nam bardzo na tym, żeby dzieci i młodzież mogły bezpiecznie odpocząć podczas wakacji - informowało biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju.

Myślicie, że przed wakacjami dzieci naprawdę wrócą do szkoły?

East News

Decyzje w tej sprawie mają zostać podjęte w drugiej połowie maja.