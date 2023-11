Gwiazdy nie zawsze poważnie odpowiadają na pytania, czasem same orientują się, że ich wypowiedź nie do końca może być zrozumiała. Do prostych pytań mogą zostać udzielone naprawdę zaskakujące i kontrowersyjne wypowiedzi. Z okazji 4. urodziny Party.pl przypominamy najciekawsze i najzabawniejsze fragmenty wywiadów! Ten materiał trzeba zobaczyć...

Reklama

Dowiecie się, jak imprezuje Akop Szostak, zobaczcie ciekawe wpadki językowe i zabawne żarty bez cenzury!

EastNews