Z Netflixa znikają filmy i seriale, w tym kultowe produkcje! Zobaczcie listę

Zmieniająca się oferta Netflix Polska to dla siedzących na obowiązkowej narodowej kwarantannie naszych rodaków istotna informacja. Ostatnio pokazywaliśmy długą listę produkcji filmowych i serialowych, które dodano do serwisu. Teraz pojawiła się kolejna, tych filmów, które już niebawem znikną z tego popularnego serwistu streamingowego. Niestety, są wśród nich również bardzo lubiane...

Co znikie i do kiedy można oglądać filmy?

Zobacz także: Najlepsze horrory na Netflix - nie tylko "Lśnienie" i "Lament"! Co jeszcze warto zobaczyć?

Netflix - lista tytułów do usunięcia

Jak poinformował Upflix.pl, serwis zaplanował usunięcie takich tytułów jak:

1. American Pie 2 (2001)

2. American Pie: Naga mila (2006)

3. American Pie: Wesele (2003)

4. Bliźniacy (1988)

5. Dwanaście małp (1995)

6. Farciarz Gilmore (1996)

7. Flintstonowie (1994)

8. Green Zone (2010)

9. Halo: Legendy (2010)

10. Klan urwisów (1994)

11. Kod Merkury (1998)

12. Między słowami (2003)

13. Nitro Circus: Film (2012)

14. Noc Oczyszczenia (2013)

15. Shrek (2001)

16. To właśnie miłość (2003)

17. Wysyp żywych trupów (2004)

18. Świt żywych trupów (2004)

19. Życie (1999)

Produkcje te znikną z serwisu już 10 kwietnia. Wśród nich jest film bardzo na czasie - pokazujący epidemię "12 małp"...

Oraz popularny i lubiany "Shrek"

Tymczasem w ostatnich dniach już usunięto:

1. Bottom of the World (2017)

2. Chewing Gum (2015)

3. Christiane Amanpour: Seks i miłość w różnych krajach świata (2018)

4. Empresses In The Palace (2011)

5. Halo: Legendy (2010)

6. Jack Taylor (2010)

7. Residue (2015)

8. Sinatra: All or Nothing at All (2015)

9. Slasher (2016)

10. Storage Hunters (2011)

11. Zulus Czaka (1986)

Z dobrych informacji poza długą listą, którą podaliśmy w piątek, doszły też kolejne odcinki seriali:

1. Czarna lista (2013)

2. DC: Supergirl (2015)

Uzupełnione zostały też tłumaczenia w dostępnych aktualnie odcinkach 5. sezonu popularnej serii Zadzwoń do Saula z 2015 r.

A oto nowości kwietnia na Netflix: