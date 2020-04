Nie tylko 365 dni! Na polskiego Netflixa przed weekendem wchodzi 50 tytułów

To naprawdę świetna wiadomość dla polskich użytkowników Netflixa, których w związku z obowiązkową ogólnonarodową kwarantową jest coraz więcej. Przed weekendem do oferty Netflix Polska trafi ponad 50 tytułów. To zarówno produkcje, które gościły już w serwisie, jak i tytuły dodane po raz pierwszy. W ostatnich dniach na Netflixie możemy oglądać „365 dni”, hit na podstawie bestsellerowej książki Blanki Lipińskiej co jeszcze? Zobaczcie pełną listę.

Nowości na Netflix Polska, 3 marca 2020

Pełna lista produkcji dodanych na Netflixa.

Filmy i seriale dodane pierwszy raz:

1. 365 dni (2020)

2. Anakondy Polowanie na Krwawą Orchideę (2004)

3. Bracia (2001)

4. Charing Cross 84 (1987)

5. Community (2009) (110 odcinków)

6. Dom nad jeziorem (2006)

7. Duchy moich byłych (2009)

8. Duża dawka skandalu (2020) (4 odcinki)

9. Epicentrum (2014)

10. Heavy Metal (1981)

11. Inazuma 11 (2008) (26 odcinków)

12. Kelnerzy (2005)

13. Kot (2003)

14. Księżniczka Łabędzi: Skarb Czarnoksiężnika (1998)

15. Makowe wzgórze (2011)

16. Marnie. Przyjaciółka ze snów (2014)

17. Meg (2018)

18. Pies, który ocalił Wielkanoc (2014)

19. Rent (2005)

20. Robocik (1991)

21. Rodzina Addamsów 2 (1993)

22. Rodzina Addamsów (1991)

23. Ruchomy zamek Hauru (2004)

24. Seks, kłamstwa i kasety wideo (1989)

25. Szalona impreza (1998)

26. Szept serca (1995)

27. Szopy w natarciu (1994)

28. The Iliza Shlesinger Sketch Show (2020) (6 odcinków)

29. Turbulencja (1997)

30. Waśń rodzinna (2012)

31. Wyszczekani (2018)

32. Zrywa się wiatr (2013)

33. Świat Wayne'a (1992)

Filmy ponownie dodane na Netflixa:

1. Faceci w czerni I (1997)

2. Faceci w czerni II (2002)

3. Inside Job (2010)

4. Jak stracić chłopaka w 10 dni (2003)

5. Karate Kid IV: Mistrz i uczennica (1994)

6. Karate Kid (1984)

7. Kryptonim U.N.C.L.E. (2015)

8. Księżniczka łabędzi (1994)

9. Kwarantanna (2008)

10. Lot (2012)

11. Na linii ognia (1993)

12. Nigdy nie jest za późno (2015)

13. Norbit (2007)

14. Nostalgia anioła (2009)

15. Nędznicy (1998)

16. Ojciec chrzestny (1972)

17. Piksele (2015)

18. Super 8 (2011)

19. Wredne dziewczyny (2004)

20. Włoska robota (2003)

Nowe odcinki seriali na Netflix:

1. Nailed It! (2018) (8 odcinków)

2. Sunderland aż po grób (2018) (6 odcinków)

3. The Windsors (2016) (6 odcinków)

Uzupełnione tłumaczenia:

1. 30 minut lub mniej (2011) (audio i napisy)

2. Baby Boy (2001) (audio)

3. Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko) (2019) (audio)

4. Pokémon (1997) (audio i napisy)

A więc jest, co oglądać, włączycie Netflixa w ten weekend?

Jedną z nowości jest fil "Meg" z gwiazdą kina akcji Jasonem Stathamem. Tym razem zmierzy się z prehistorycznym gigantycznym rekinem - Megalodonem. Jeśli lubisz szybką akcję i nie podchodzisz do tematu życia w głębinach zbyt poważnie, to film dla ciebie.

