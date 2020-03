Najlepsze horrory na Netflix - nie tylko "Lśnienie" i "Lament"! Co jeszcze warto zobaczyć? [Ranking]

Przygotowaliśmy dla Was listę najlepszych horrorów na Netflix. Znajdziecie tutaj nie tylko kultowe horrory wszech czasów, takie jak "Lśnienie", "Lament" czy "Pogromcy duchów", ale również zupełnie nowe produkcje. Koniecznie sprawdźcie, jakie horrory wyprodukowane przez Netflixa warto obejrzeć i zaplanujcie seans nowego polskie slashera "W lesie dziś nie zaśnie nikt".

Jeśli lubicie filmy, które trzymają w napięciu i mrożą krew w żyłach, dodajecie te tytuły do waszej listy. Znajdzie się tutaj coś dla każdego - uwielbiane klasyki, filmy o zombie i duchach, a także zupełne nowości.

Najlepsze horrory na Netflix

Lśnienie [1980]

To kultowy horror, ze świetną rolą Jacka Nicholsona, który na zawsze zapisze się w historii kina. Jack Torrance pracuje jako dozorca hotelu w górach stanu Kolorado. Pensjonat jest zamknięty na zimę, więc Jack z rodziną są jedynymi mieszkańcami budynku. Na bohatera zaczynają wpływać mroczne siły, które doprowadzają go do szleństwa.

Jestem legendą [2008]

Nieznany wirus wymordował znaczną część populacji, resztę zamienił w krwiożercze bestie. Na świecie pozostała garstka zdrowych ludzi. Naukowiec Robert Neville (Will Smith) poszukuje szczepionki, by odwrócić mutację. Czy uda mu się uratować ludzkość?

Pogromcy duchów [1984]

Trzech doktorów parapsychologii zakłada firmę zajmującą się zwalczaniem duchów. W najbliższym czasie będą musieli stanąć do walki z pradawną złą mocą, która opanuje całe miasto. Ten film świetnie balansuje pomiędzy horrorem a komedią i trzyma w napięciu od pierwszych minut.

Ukryty wymiar [1987]

Jest rok 2047. Ekipa ratunkowa odnajduje statek Event Horizon, który zaginął kilka lat wcześniej w okolicach Neptuna. Na statku czai się jednak coś, co nigdy nie powinno zostać odnalezione. Czy uda im się przetrwać tą walkę?

Lament [2016]

W spokojnej wiosce na koreańskiej prowincji dochodzi do szeregu niewyjaśnionych zgonów. Z dnia na dzień część mieszkańców zaczyna zdradzać oznaki tajemniczej choroby, która doprowadza ich do szaleństwa. Następuje szereg przerażających i niedających się logicznie wytłumaczyć zdarzeń. Czy bohaterowi Jong-goo uda się wygrać z potężnymi mocami?

Zombie express [2016]

Pasażerowie pociągu jadącego z Seulu do Pusan próbują przetrwać wybuch epidemii. Będą musieli stanąć do walki z krwiożerczymi zombie. Czy jest jeszcze dla nich jakiś ratunek? Film ten nie tylko mrozi krew w żyłach i trzyma w napięciu, ale jest również podziałów społecznych i ukazuje wagę prawdziwego poświęcenia.

Horrory na Netflix - co jeszcze warto obejrzeć?

Duża popularnością cieszą się również produkcje własne Netflixa. W ostatnich latach powstało kilka ciekawych horrorów, które z pewnością warto obejrzeć. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie tytuły, jak: "Ciche miejsce", "W wysokiej trawie" czy "Anihilacja".

Kilka dni temu na platformie miał premierę pierwszy polskich horror "W lesie dziś nie zaśnie nikt" z Julią Wieniawą i Wiktorią Gąsiewską. Film zbiera skrajne recenzje, warto jednak go obejrzeć i wyrobić sobie własną opinię.