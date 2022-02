Xavier Wiśniewski rzucił studia! Co skłoniło go do tej decyzji?

Córka Michała Wiśniewskiego , Fabienne udzieliła swojego pierwszego, tak długiego wywiadu. Córka założyciela zespołu "Ich Troje" i Mandaryny od samego początku musiała sobie radzić ze sławą swoich rodziców. Jak wspomina, to że jej mama i tata są osobami publicznymi, pamięta od zawsze. Przypadkowi ludzie proszących o autografy, albo paparazzi jadący za samochodem jej mamy to była codzienność. Koniec końców Fabienne dobrze poradziła sobie z popularnością rodziców, większy kłopot mieli z tym rówieśnicy, którzy w szkole dali jej nieźle popalić. Fabienne Wiśniewska o swojej szkole: "Dręczyli mnie, dogadywali" Fabienne Wiśniewska przyznała, że nie miała łatwo w szkole. Problemy zaczęły się w starszych klasach, gdy wiek "nie pozwalał" już na donoszenie na swoich prześladowców, a z kolei oni nie znali żadnego umiaru w wyśmiewaniu się i dogadywaniu. Fabienne spotkała się ze złym traktowaniem, ponieważ nikt nie chciał jej poznać, a oceniał przez pryzmat rodziców. Jak zmieniałam szkołę, to ludzie negatywnie na mnie reagowali. Patrzyli na mnie przez pryzmat rodziców. Zanim poznałam kolegów i koleżanki z klasy, na grupie szkolnej pojawiały się wyzwiska pod moim adresem. Wyzywali mnie nawet z powodu mojego imienia. Od tego się tak naprawdę to wszystko zaczęło - mówi Fabienne dla "Plejady.pl" Fabienne nie miała możliwości pożalić się nauczycielom. W szkole było bardzo dużo uczniów, a nauczyciele nie reagowali na to, co się działo między młodymi ludźmi. Fabienne Wiśniewska przyznała jednak, że nie sygnalizowała też swojego kłopotu, po prostu zaczęła opuszczać lekcje: Nauczyciele nie reagowali w żaden sposób, ale też nie sygnalizowałam tego. Wynikało to ze stresu. Może trochę...