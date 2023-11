Olga Jackowska odeszła w lipcu 2018 roku. Wspaniała wokalistka pozostawiła po sobie wiele cudownych utworów. Jej twórczość znana jest wszystkim Polakom. Jak się okazuje, jeden ze swoich hitów Kora napisała z myślą o wnuku. Która to piosenka?

Kora napisała utwór dla wnuka

Minęło już 8 miesięcy od śmierci Kory. Wielka artystka spoczęła na warszawskich Powązkach. Jej grób wciąż jest licznie odwiedzany przez fanów. Mało kto wciąż może pogodzić się z odejściem legendarnej wokalistki Maanamu.

Artystka pozostawiła męża, dwóch synów, a także wnuka. Gwiazda była bardzo zżyta ze swoją rodziną. Wnuczek Leo dawał jej siłę i był oczkiem w jej głowie. Co ciekawe, Kora nie chciała, aby zwracał się do niej "babciu", tylko mówił do niej po imieniu. ;)

Leo. Piękny. Nie mogłam się doczekać, kiedy wyjdzie z mamą ze szpitala. Raz tam z Kamilem (Sipowiczem, mężem - red.) poszliśmy, żeby go zobaczyć, ale ludzie zachowywali się tak, jakby do szpitala nietoperza wpuszczono. Nie było warunków na wzruszenia - mówiła niedługo po jego narodzinach.

Choć ośmiolatek może o tym nie wiedzieć, to jego babcia kilka lat przed śmiercią napisała dla niego piosenkę "Ping Pong".

Śpię jest noc a jakieś dziecko

Czarną piłką we mnie rzuca

Czarna piłka ping pong

Skąd to dziecko nie wiem skąd

Ping pong ping pong

Skąd to dziecko nie wiem skąd - brzmi fragment utworu Ping Pong.

Aż trudno nie wzruszyć się przy tej piosence!

Słyszeliście Ping Pong?

Olga Jackowska uwielbiała być na scenie

