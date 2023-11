Pięć miesięcy temu odeszła od nas wielka artystka, Kora. Gwiazda przegrała nierówną walkę z chorobą. Olga Jackowska walczyła z nowotworem. Artystka odeszła w otoczeniu bliskich, przyjaciół i zwierząt. Od tego momentu rodzina i fani robią wszystko, aby przedłużyć pamięć o Jackowskiej. Ostatnio pisaliśmy o wyjątkowym neonie, który został zawieszony na jej domu na warszawskich Bielanach, a dziś pokazujemy piękny mural. Gdzie można go zobaczyć?

Magazyn "Wysokie Obcasy" zdecydował się upamiętnić Korę w wyjątkowy sposób. W stolicy został namalowany mural z twarzą Olgi Jackowskiej. Dzieło wykonał Bruno Althamer. Co ciekawe, będzie ono reagowało na zmieniające się pory roku. Wszystko przez rosnący obok kasztanowiec i jego liście.

Nie załapałem się na szczyty popularności Maanamu, to muzyka poprzedniego pokolenia. Ale pewien sposób myślenia, ciągła uwaga i wgląd w otaczającą rzeczywistość, zachwyt nad światem to to, co łączy mnie z Korą - powiedział Wysokim Obcasom.