Pod koniec lipca 2018 roku odeszła od nas wielka, wspaniała artystka - Kora. Ikona polskiej sceny muzycznej zmarła w swoim domu na Roztoczu. Olga Jackowska zmagała się z chorobą nowotworową. Odeszła od nas mając 67 lat. Bliscy, fani i media wciąż nie mogą pogodzić się ze stratą artystki.

W ostatnim odcinku programu "Uwaga!" TVN, Kamil Sipowicz pokazał dom, w którym odeszła artystka. Gwiazda kochała naturę. Nie wyobrażała sobie, aby pożegnać się ze światem inaczej, jak nie będąc otoczona bliskimi i przyrodą.

Kora i Kamil Sipowicz wzięli ślub po ponad 40 latach związku. Kora przez wiele lat miała krytyczny stosunek do Kościoła katolickiego. Artystka wyznawała religię "słońca, wiatru i kwiatów". Chciała odejść w otoczeniu bliskich i przyrody, dlatego od 2016 roku mieszkała w pięknym domu na Roztoczu. O nim więcej opowiedział mąż gwiazdy w "Uwadze".

Tu było to łóżko, tu umierała. Łoże boleści i śmierci. Wisiała taka… do podnoszenia się, żeby Kora się podnosiła – powiedział reporterom TVN Sipowicz. - Zrobiła to godnie - dodał.