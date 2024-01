Odkąd Sylwia Peretti zdecydowała się wrócić częściowo do Internatu, profil na Instagramie zaczęła traktować jak pamiętnik, gdzie może podzielić się swoimi emocjami. Tym razem zamieściła wzruszający wpis na temat męża. Opowiedziała, co robi dla niej od czasu tragicznego wypadku syna.

Wypadek, w którym zginął jej jedyny syn, na dobre zmienił życie Sylwii Peretti. Celebrytka na długi czas całkowicie wycofała się z życia medialnego i przez pierwszych kilka tygodni zupełnie nie komentowała tragedii, jaka ją dotknęła. Dopiero parę miesięcy temu zdecydowała się powrócić, choć wciąż jej aktywność w sieci jest niewielka.

Sylwia sporadycznie zamieszcza na Instagramie wzruszające wpisy, w których opowiada o swoim cierpieniu i tęsknocie za synem. Profil, na którym jeszcze do niedawna pojawiały się kadry z podróży i jej codziennego życia, zamienił się w pamiętnik, pełen żalu i bólu. Niedawno celebrytka opowiedziała o pierwszych świętach bez syna, natomiast teraz zamieściła poruszający wpis, poświęcony mężowi.

Opublikowała czarno-białe zdjęcie siebie i Łukasza, jak spacerują po plaży, trzymając się za ręce i wyznała, jak wielkim wsparciem obdarzył ją po śmierci Patryka. Przyznała wprost, że gdyby nie on, dziś mogłoby nie być jej już wśród nas.