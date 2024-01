Śmierć syna Sylwii Peretti wywołała w polskich mediach ogromne poruszenie. Od tamtej pory opinia publiczna bacznie przygląda się pogrążonej w żałobie matce, która kilka miesięcy temu zdecydowała się wrócić na Instagram. Teraz na tapetę na nowo powrócił temat grobu Patryka.

Niemożliwe, co pojawiło się na grobie syna Sylwii Peretti

Chociaż od wypadku, w którym zginął Patryk, minęło już pół roku, Sylwia Peretti wciąż nie może uporać się ze stratą. Co prawda wróciła do mediów społecznościowych, jednak zdecydowała się prowadzić profil na Instagramie w formie pamiętnika, na którym co jakiś czas dzieli się swoimi myślami i szczerze opowiada o ogromnym bólu, jaki jej towarzyszy.

Sylwia Peretti EOS

Ostatnio Sylwia Peretti zamieściła tam chwytające za serce wyznanie, poświęcone ukochanemu mężowi, który w tym trudnym czasie stał się dla niej największym wsparciem. Co jakiś czas do sieci wraca również wątek grobu Patryka, który kilka miesięcy temu został zdewastowany. Na szczęście sprawcę udało się schwytać, a pomnik odnowić.

Teraz reporterzy portalu Goniec.pl postanowili udać się na cmentarz, na którym spoczął Patryk Peretti. Na miejscu zastali zaskakujący, ale i chwytający za serce widok. Na nagrobku, oprócz kwiatów i wielu zniczy, znalazły się dwa nieoczywiste przedmioty - niewielkie modele aut. Jeden z nich przypomina żółte Renault Sport, czyli samochód, którym właśnie poruszał się Patryk w chwili wypadku.

Wybór modelu, choć uzasadniony, wydaje się jednak dość zdumiewający, bo przecież to właśnie w tym aucie zginął syn Sylwii i jego koledzy. Oprócz tego na nagrobku stanął znicz z czarno-białym zdjęciem Patryka i wzruszającym napisem:

Synek… Byłeś, jesteś i zawsze będziesz miłością mojego życia. Kocham Cię

Sylwia Peretti z synem Instagram@sylwia_peretti