Wojtek Szczęsny i Marina w weekend wzięli ślub w Grecji, ale nie pojechali w podróż poślubną, a szybko wrócili już do Polski. Dlaczego? Piłkarz pojechał na zgrupowanie kadry przed Euro do Arłamowa, gdzie odbyła się również konferencja prasowa z udziałem sportowców. W sieci zaś, na oficjalnym kanale Polskiego Związku Piłki Nożnej na youtubie, pojawił się filmik z pierwszego dnia treningów. Na końcu - około 10 minuty - możemy zaś zobaczyć krótki wywiad z Wojciechem Szczęsnym po ślubie! Piłkarz chyba nie był świadomy, że wideo trafi do sieci!

Wojciech Szczęsny o ślubie z Mariną: Stresik był!

Kolega z reprezentacji wszedł do pokoju Wojtka, który relaksował się na łóżku. Powitał go "o, jest i on, wrócił pan młody. Pokazuj obrączkę!". Sportowiec zaś przyznał, że nie jest do niej jeszcze przyzwyczajony:

Przeszkadza, nie przyzwyczajony jestem. - mówi Wojtek.

Co więcej, bramkarz zaznaczył również, że był bardzo zestresowany na swoim ślubie:

Stresik był straszny. Ale co ja Ci powiedziałem dzisiaj? - zapytał Wojciech.

Jego kolega zaś odpowiedział:

No to, że się ochajtałeś, to nie znaczy, że dojrzejesz.

Zobaczcie zabawne wideo z Wojciechem Szczęsnym!

Wojtek Szczęsny opowiada o ślubie z Mariną! (od 10. minuty).

Marina i Wojtek Szczęsny pobrali się w Grecji 21 maja.

Wojciech Szczęsny i Marina są już małżeństwem!