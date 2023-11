Witold Mackiewicz przez długi czas wierzył, że jest nadzieja na uratowanie jego syna z Nanga Parbat. Zaangażował się w zbiórkę na rzecz zorganizowania drugiej wyprawy ratunkowej na ośmiotysięcznik. Ostatecznie do takowej nie doszło. Ojciec Tomasza Mackiewicza w programie "Uwaga" zdradził, że dopiero niedawno pogodził się ze śmiercią syna. Na jego cześć napisał wiersz.

- Nie tak dawno miałem... niektórzy to mówią wenę twórczą. A ja to mówię, że to przyszło to, co mnie uwolniło od tej nadziei, która jeszcze się gdzieś tliła. I napisałem taki wiersz - wyznał Witold Mackiewicz.