Kacper Tomasiak zdobył dla Polski pierwszy medal podczas swojego debiutu na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. O 19-letnim skoczku narciarskim zrobiło się głośno, jednak to jak podsumował go młodszy kolega, z którym w przeszłości trenował, wzrusza.

Młodszy kolega o Kacprze Tomasiaku

Karol skakał z Kacprem Tomasiakiem w jednym klubie. Dziś mocno kibicuje starszemu koledze podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Chłopak nie ukrywał radości po tym, jak Kacper Tomasiak po swoim debiucie otrzymał srebrny medal olimpijski. Z radością udzielił wywiadu dla TVN 24, gdzie opowiedział o swojej znajomości z mistrzem olimpijskim:

Znam Kacpra z klubu. Skakaliśmy razem. Jak byłem młody jeszcze, ale to skakaliśmy w Bystrej na tych skoczniach, które się remontują i było dość fajnie. No ale teraz tak patrzeć, jak on skacze i wygrywa, to jest totalnie inaczej niż jak się z nim skakało.

Dalej kontynuował:

To było tak, że ja zjeżdżałem jeszcze spod progu, kiedy on skakał i ja patrzyłem na niego z zazdrością trochę, że on może już tak fajnie skakać, a ja nie mogłem też.

Karol nie zaprzeczał, że Kacper Tomasiak był "zawsze starszym kolegą, którego chciał gonić".

Taki naprawdę jest Kacper Tomasiak. Kolega wszystko zdradził

Karol przyznał, że Kacper Tomasiak już w przeszłości wykazywał umiejętności sportowe i wyróżniał się na tle innych młodych adeptów sportu.

Wśród kolegów trochę tak. No jednak był trochę lepszy od wszystkich.

A jaki jest na co dzień?

Bardzo fajny, bardzo miły. Taki trochę z tyłu może też, ale że nie lubi się wychylać. Pewnie trudne to dla niego będzie przyjąć na klatę tę całą sławę, którą teraz zdobędzie.

Wypowiedź młodszego kolegi Kacpra Tomasiaka wzruszyła internautów:

Piękna wypowiedź młodego Człowieka, bez zazdrości, bez zawiści, potrafiącego cieszyć się z sukcesu starszego kolegi, chapeau bas

Cudny chłopak, piękna wypowiedź o troszkę starszym koledze

Jeju ale świetny chłopak, cudowna energia i świetna wypowiedź! Skacz chłopaku wysoko i daleko, jeśli nadal trenujesz

Super dzieciak. Chłopczę, życzę Ci takich samych sukcesów, albo i lepszych jak Kacper.

