Kacper Tomasiak wygrał nie tylko srebrny medal. Wróci z prawdziwą fortuną

Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski z Polski, stał się bohaterem narodowym po swoim debiucie na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Jego srebrny medal to nie tylko spełnienie sportowych marzeń, ale także otwarcie drzwi do ogromnych pieniędzy.

Podczas zawodów Kacper Tomasiak został wyprzedzony jedynie przez niemieckiego skoczka, Philippa Raimunda. Zwycięstwo Polaka w walce o srebro wywołało prawdziwe emocje nie tylko wśród kibiców, ale i w środowisku sportowym. W rozmowie z Eurosportem Tomasiak nie krył wzruszenia, podkreślając, że to jego najszczęśliwszy dzień w sportowym życiu. Sam zainteresowany przyznał, że liczy na jeszcze większe sukcesy w przyszłości, ale już teraz może cieszyć się ze spektakularnych efektów swojego debiutu.

Kacper Tomasiak wygrał nie tylko srebrny medal na zimowych igrzyskach olimpijskich. Zarobi ponad pół miliona zł

Premia, którą przewidział Polski Komitet Olimpijski za niezwykły sukces 19-letniego Kacpra Tomasiaka, wynosi aż 400 tys. zł w gotówce. To jednak nie wszystko - młody sportowiec dostanie również dodatkowe 200 tys. zł w tokenach, co podnosi łączną wartość nagród pieniężnych na zawrotny poziom.

Nagrody pieniężne nie wyczerpują listy benefitów, jakie trafią do Kacpra Tomasiaka za srebrny medal olimpijski. Polski Komitet Olimpijski zadbał o to, by młody skoczek otrzymał również nagrody rzeczowe. Wśród nich znalazły się takie upominki jak obraz, voucher wakacyjny lub biżuteria o wartości do 2000 zł. Takie prezenty są miłym dodatkiem do rekordowych kwot, jakie pojawiły się na koncie polskiego medalisty.

Wsparcie finansowe zaoferowało również Ministerstwo Sportu i Turystyki. Kacper Tomasiak może liczyć na około 448,5 tys. zł, które zostaną mu wypłacone w dwóch formach - część tej sumy trafi do niego w 24 ratach, a 78 tys. zł zostanie przekazane jednorazowo. Tak znaczące wsparcie finansowe to prawdziwy zastrzyk dla młodego sportowca, który dopiero rozpoczyna swoją międzynarodową karierę.

19-letni Kacper Tomasiak wywalczył srebro na zimowych igrzyskach olimpijskich. Kibice widzą w nim „nowego Małysza”

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo stały się areną historycznego sukcesu dla polskich skoków narciarskich. Kacper Tomasiak już w swoim pierwszym starcie pokazał, że ma ogromny potencjał i siłę, by walczyć z najlepszymi na świecie. Wywalczone srebro stało się powodem do dumy nie tylko dla zawodnika, ale także dla całego kraju. Warto podkreślić, że tak duża suma nagród i wsparcia finansowego nie jest codziennością nawet wśród najlepszych polskich sportowców.

Należy pamiętać, że tym sukcesem zaledwie 19-letni Tomasiak już zapewnił sobie olimpijską emeryturę. Od 1 stycznia 2026 roku wynosi ona 5116,99 zł netto miesięcznie.

Zobacz także: Tomasiak może liczyć na ogromne wsparcie rodziny. Tym zajmują się rodzice „następcy Małysza”