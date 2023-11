4 z 4

Myślę, że łączy was też potrzeba szaleństwa. Skąd się ona w was bierze?

Michał: – Opowiem ci pewną historię. Niedawno byliśmy razem w Chicago, na koncercie, który był zwieńczeniem wspaniałej „Classica Tour”. Podczas tej trasy występowaliśmy z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Zaprosiliśmy na ten występ naszą 85-letnią ciocię Zosię, siostrę babci ze strony taty. Ona pięć lat temu sprzedała mieszkanie w Polsce i przeprowadziła się do Chicago. Marlena: – Ciocia jeździ do tej pory na rowerze górskim, do tego stosuje specjalną dietę, pije wodę i je tylko to, co zielone. Jej przykład pokazuje, że szaleństwo w naszej rodzinie jest od zarania dziejów!

Które z was lubi bardziej szalone przygody?

Marlena: – W tamtym roku w Boże Narodzenie wyszliśmy całą czwórką na dwór i ulepiliśmy trzymetrowego bałwana.

Michał: – Marlena, rzeczywiście... (śmiech) Ależ to jest szalona i ekstremalna przygoda (śmiech). Jak widzisz, różnie rozumiemy to pojęcie. Dla Marleny szaleństwem jest ulepienie bałwana, a dla mnie skok na bungee.

Jak bawiliście się w Stanach?

Michał: – Marlena przyleciała tylko na trzy dni i większość czasu spędziliśmy na przygotowaniach do występu. Ale ja miałem dłuższe, siedmiodniowe, wakacje w Stanach, podczas których spotykałem fantastycznych ludzi. Przez przypadek trafiłem na urodzinowe party Carmen Electry, a później pojechałem na lekcję do Steviego Mackeya, który uczy śpiewać w amerykańskim „The Voice”, a na zajęcia przychodzą do niego takie gwiazdy jak Jennifer Lopez czy Fergie.

Na koniec powiedzcie: czy też chcecie mieć duże rodziny?

Michał: – Jeśli mieć dzieci, to tylko kilkoro. Nigdy jedno!

Marlena: – Oboje jesteśmy skupieni na karierze, ale myślę, że gdy zaczniemy zakładać swoje rodziny, to będą one wielodzietne.

Michał: – Maryś, jesteś najstarsza, więc trzymam za ciebie kciuki! (śmiech)

Jak wyglądają wasze wakacyjne plany?

Michał: – Mnóstwo koncertów, a w sieci pojawił się singiel „King of the Season”, promujący mój nowy album, którego premiera odbędzie się 7 września.

Marlena: – Poza tym warsztaty artystyczne. To będzie trudne, ale ekscytujące zadanie. Oprócz nas w roli instruktorów pojawią się też inni bliscy współpracownicy i przyjaciele Michała. Zostało już niewiele miejsc, ale wciąż zapraszamy!

Czy jest szansa, że kiedyś całe rodzeństwo Szpaków zaśpiewa razem?