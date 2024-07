Michał Pazdan, bohater Euro 2016, udzielił pierwszego wywiadu po Mistrzostwach Europy. Najlepszy polski obrońca dzięki swojej genialnej grze z miejsca stał się jedną z największych gwiazd w Polsce, a przy okazji... wzorem do naśladowania. Fanów Michała inspirowała też jego słynna „fryzura" - spora część kibiców chciała zgolić się na łyso. Jak na "Pazdanomanię" zareagował sam zainteresowany? Okazuje się, że bez większego entuzjazmu:

Będąc we Francji, nie zwracałem na to uwagi, skupialiśmy się na tym, co było najważniejsze. Po powrocie zauważyłem, że sporo w internecie się działo, nie mam jednej specjalnej rzeczy, którą zapamiętałem, ale widać, że nasza gra była w tych mistrzostwach dobrze odbierana. - mówi Michał Pazdan w rozmowie z x-newsem.