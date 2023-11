4 z 4

A twoje podróże? Rzuciłeś je, kiedy zostałeś ojcem i mężem?

Rzeczywiście kiedyś częściej wyjeżdżałem, ale moje podróże wiązały się zazwyczaj z pracą. Teraz oczywiście te wszystkie wyjazdowe historie będą musiały ustawić się w kolejce. Przy ogromie pracy serialowej i teatralnej muszę znaleźć czas, żeby po prostu posiedzieć w domu z synem. A to jest dla mnie teraz najważniejsze.

Jak się zmieniło twoje życie, kiedy na świecie pojawił się Franio?

To jest może trochę banalne spostrzeżenie, ale kiedy w moim życiu pojawiło się dziecko, zrozumiałem, po co to wszystko jest, to, co do tej pory robiłem na świecie. To jest zabawne, bo chociaż moje codzienne obowiązki zawodowe są takie same jak wcześniej, to nagle one nabrały zupełnie innego znaczenia. I to jest bardzo cenna lekcja, którą dostałem od życia.

Czego nowego dowiedziałeś się o sobie?

Nagle okazało się, że potrafię być cztery razy bardziej zorganizowany niż wcześniej. Zauważyłem, jak wiele czasu do tej pory marnowałem. Teraz po prostu nie mogę sobie na to pozwolić. Kiedy przypominam sobie siebie sprzed kilku lat, to jeszcze bardziej się cieszę, że dłużej nie czekałem na to, żeby zostać ojcem.

Czyli koniec ze spotkaniami z kolegami na symboliczne piwko?

Na szczęście większość moich kolegów ma taką samą sytuację jak ja. Razem z moim najlepszym przyjacielem doszliśmy w tym samym momencie do wniosku, że wieczorami najfajniej jest się po prostu dobrze wyspać. Muszę być też uczciwy wobec mojej żony, która bardzo dużo pracuje, a jako matka jest o wiele bardziej wyeksploatowana ode mnie.

Wypracowaliście sobie podział obowiązków rodzicielskich?

Oczywiście. Staram się jak mogę pomagać Paulinie, ale przecież matka w naturalny sposób jest zawsze częściej z dzieckiem. Moja żona rozumie, że czasami muszę zebrać energię do pracy i muszę być następnego dnia w dobrej formie. Nie ma u nas podejścia: „Skoro ja wstaję w nocy karmić, to ty też masz się ze mną budzić”.

Oglądamy cię w „W rytmie serca”, w teatrze, za chwilę w „Serce nie sługa”. Chciałbyś zagrać ze swoim kuzynem Grzegorzem, który też ma dobrą passę?

Nasza rodzina aktorska jest bardzo duża. Czekamy, aż ktoś nam zaproponuje projekt, w którym byłoby miejsce dla nas wszystkich. Tylko raz zrobiliśmy wspólnie „Teatrzyk Zielona Gęś” u Alicji Resich-Modlińskiej. Ale to były wyłącznie żarty. Wydaje mi się, że to mogłoby być ciekawe spotkanie. Bardzo mi się podobały ostatnie filmy Grześka, stryjek i ojciec to najwyższa klasa aktorska, a Matylda jest najbardziej oryginalna w całej naszej rodzinie. Więc zobaczymy. Planowanie w tym zawodzie do niczego nie prowadzi, bo życie pisze najciekawsze scenariusze.