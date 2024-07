Wczoraj w Warszawie odbyła się wielka impreza MTV EMA Pre-Party 2013, podczas której świętowano wybór najlepszego polskiego artysty. Zwyciężył Kamil Bednarek, a na samej imprezie pojawiło się sporo rodzimych gwiazd. Przypomnijmy: Ponad 20 gwiazd na wielkiej imprezie MTV EMA Preparty 2013

Wśród nominowanych była również Margaret. Wokalistka, która zadebiutowała na polskiej scenie muzycznej z singlem "Thank You Very Much" niespełna rok temu, była w gronie faworytów, ale ostatecznie musiała ustąpić miejsca Bednarkowi. Margaret nie była jednak tym faktem specjalnie rozczarowana.

Uważam, że jestem na tym rynku zbyt krótko i to nie jest jeszcze ten czas - mam za małe doświadczenie, muszę się jeszcze dużo nauczyć i już ta nominacja była dla mnie ogromnym wyróżnieniem i tak naprawdę byłam tym mocno zdziwiona. Bardzo się cieszę, że akurat Kamil wygrał - on jest fenomenalny na scenie, wychodzi tam i jest szał - wyznała w rozmowie z AfterParty.pl

W sierpniu ukazała się EP-ka "All I Need", z której wydano jeszcze drugi przebój "Tell Me How Are Ya". Od dłuższego czasu jednak Margaret pracuje już nad całą płytą i zdradziła nam, kiedy możemy spodziewać się jej premiery

Wystartowałam trochę bardzo wysoko i trochę czuję na sobie presję, dlatego wolę, żeby to się rozwijało wolno, bo wtedy jestem bardziej świadoma tego co robię. W kwestii płyty natomiast mam ADHD - zaczęłam nagrywać już dzień po premierze EP-ki. Płyta będzie prawdopodobnie w styczniu, już jest dużo utworów, więc super. Na pewno będzie bardziej nowocześnie, więcej elektroniki, ale cały czas z tym moim żartobliwym sznytem.

Singiel "Thank You Very Much" sporo też namieszał za granicą. Utwór bardzo często grany jest w niemieckich stacjach radiowych i okazuje się, że nie tylko. Margaret pochwaliła się nam, że jej piosenki nucą już też we Włoszech.

Nie kładę dużego nacisku na promowanie się na rynkach zagranicznych, bo nie mam takiej siły - jak ktoś mnie zaprasza, a zdarza się to dosyć często, to się tam pojawiam. Ostatnio wydarzyła się fenomenalna rzecz, bo jestem na bodaj 12 miejscu albo nawet wyżej we Włoszech. Ludzie mi mówią, że słyszą mnie też we Francji, Niemczech czy Chorwacji - opowiadała podekscytowana.

Wideo z rozmowy z Margaret poniżej. Kibicujecie jej?

