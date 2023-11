Myślicie, że wybraliście sobie właściwy zawód?

Piotr: Jeśli wydawałoby nam się, że nie, to mielibyśmy kłopot (śmiech). Bo my niedługo już raczej „drugi brzeg” będziemy widzieć.

Jakich zapamiętaliście siebie z dawnych czasów, ze swoich początków kariery w telewizji?

Kinga: Piotrek przechodził korytarzem i łamał serca wszystkim kobietom. Miał zawsze dużo wielbicielek. Był kochliwy i romantyczny. Nie ma lepszej osoby, która ucieleśnia powiedzenie: „cicha woda brzegi rwie”.

Piotr: To nieprawda!

Kinga: On jest bardzo skryty. Rzadko, ale jednak, Piotr radził się mnie w sprawach sercowych.

Piotr: Kinga wygląda dzisiaj dokładnie tak, jak 25 lat temu, a może nawet lepiej. Jedyne, co się w niej zmieniło, to charakter – ten bardzo się jej poprawił. Uwielbiam w Kindze ciekawość świata. Jeśli chcesz zrealizować z kimś jakiś szalony pomysł, to ona będzie do tego idealna! Na propozycję gotowania zupy z krokodyla podczas skoku ze spadochronem usłyszałabyś odpowiedź: „Wiesz co? Spróbuję!”.

Kinga: Nigdy w życiu nie ugotowałabym zupy z krokodyla! Ale lubię trudne zadania. Angażuję się, przeżywam. Najtrudniejszym wyzwaniem w moim życiu było wychowywanie dzieci. Nie miałam – i nawet nie szukałam – wtedy możliwości realizowania się na innych polach. Teraz to sobie odbijam.

Piotr: To może być dobry opis, bo pamiętam Kingę z czasów, gdy Pola miała parę miesięcy, a potem rzeczywiście przez dłuższy czas jej nie widywałem.

Kinga: Podziwiam Piotrka i jego żonę Karolinę, że potrafią wychowywać dzieci i prowadzić bujne życie towarzyskie. Kiedy zostałam mamą, padałam o dziewiątej wieczorem, ścięta z nóg, aby wstać o szóstej rano i ogarnąć wszystko – rozwieźć towarzystwo, potem przywieźć, w międzyczasie pojechać do pracy, zrobić zakupy – normalna, rodzicielska „żołnierka”. Ostatnią rzeczą, o której wtedy myślałam, były spotkania ze znajomymi. Piotr i Karolina potrafią zadzwonić do nas o dziewiątej wieczorem i zapytać: „Co robicie, bo może byśmy poszli na kolację?”.