Za co ceni pan go najbardziej?

F.Ch.: Za zbudowanie nazwiska, czyli marki Chajzer. Sam to zrobił, od zera, ciężką pracą. To jego zasługa, że mogę z tej marki dziś i ja korzystać. Ciężko oceniać mi, czy miałem łatwiej, czy trudniej, ale to nazwisko już było i nie przechodziło się obok niego obojętnie. Kiedy zaczynałem pracę, ojciec był moim mentorem. Chciałem być policjantem, a potem przerzuciłem się na aktorstwo. Z tych dwóch zawodów wyciągnąłem wspólny mianownik – dziennikarstwo, bo z jednej strony jest to dochodzenie do mniejszej lub większej prawdy, a z drugiej przydaje się sztuka improwizacji. Na tydzień przed egzaminem wycofałem papiery ze szkoły teatralnej.

Z.Ch.: Mnie wtedy spadł kamień z serca. Uważałem, że to zawód dużego ryzyka, bo niewielu aktorom udaje się wspiąć na szczyt, żyć spokojnie i wygodnie.

F.Ch.: Wykoleiłbym się na czymś innym, tato, nie umiałem uczyć się tekstów na pamięć. Jako dziecko nie potrafiłem skupić się nad książką. Byłem najgorszym uczniem z możliwych. Cierpiałem na prokrastynację. Kiedy miałem usiąść do książki czy lekcji, to zwlekałem, znajdowałem kilkanaście powodów, żeby nie siąść przy biurku. Jakim ja cudem skończyłem szkołę? Nie wiem. Gdybym miał zdawać maturę z matematyki, tobym nie zdał.

Z.Ch.: A to ty nie zdawałeś matury z matematyki? Nie pamiętam tego. Ale mękę przy odrabianiu lekcji – jak najbardziej. Tak nieobecnego wzroku jak Filipa nigdy u nikogo nie widziałem. Nie mogłem tego zrozumieć.

F.Ch.: Jeśli mam się skupić na czymś, co mnie nie interesuje, to odpływam. Ale jeśli coś mnie interesuje, włożę w to całą swoją uwagę i wchodzę na 200 proc.! Tak było, kiedy po raz pierwszy dostałem do ręki mikrofon w radiu. Do dziś robię to samo, tylko że doszła kamera. Mam w sobie nieodpartą chęć poznawania ludzi i rozmawiania z nimi. To jest to, co kocham robić.