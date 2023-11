1 z 4

To jeden z najciekawszych i najbardziej zaskakujących duetów programu. Starcie dwóch tak silnych charakterów, a przy tym kompletnie różnych osobowości będzie wybuchową mieszanką emocji: śmiechu, łez i kryzysów przez duże K – tak o udziale Filipa (33) i Zygmunta (64) Chajzerów w „Ameryka Expressie” mówi osoba z produkcji show. Po powrocie z tej wyprawy obaj panowie przeżyli trudne momenty w karierze zawodowej. Zygmunt, po blisko 15 latach współpracy, stracił kontrakt reklamowy z producentem Viziru, a co za tym idzie – ważne źródło dochodów. Z kolei Filip zaliczył wpadkę, za którą po raz pierwszy krytykowali go nawet jego zagorzali zwolennicy. Chodziło o to, że dziennikarz, który walnie przyczynił się do uratowania schroniska dla zwierząt w Celestynowie (dzięki zorganizowanej przez niego zbiórce na konto placówki w trzy dni wpłynęło 50 tys. złotych!), uradowany tym sukcesem, zadeklarował, że sam przygarnie dwa psy. Potem jednak wycofał się z tej obietnicy, tłumacząc, że jego partnerka nie zgadza się na adopcję zwierzaków. I choć znalazł obu psom nowe domy, niewiele to pomogło – wytknięto mu, że jest niewiarygodny i niesłowny.

– Trzeba cieszyć się ze zwycięstw, ale też wyciągać wnioski z porażek. Życie nauczyło nas, że trzeba brać kłopoty „na klatę”. Obaj z Filipem jesteśmy zadaniowi, niepowodzenia tylko motywują nas do dalszej pracy – mówi „Fleszowi” Zygmunt Chajzer.

I nie rzuca słów na wiatr! Zamiast narzekać, że nie jest już twarzą Viziru, razem z synem pracuje nad tym, by wprowadzić na rynek proszek do prania o nazwie Chajzer Ziggi. A to dopiero początek ich rodzinnych biznesów!

