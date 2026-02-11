W trakcie trwających Zimowych Igrzysk Olimpijskich 28-letni norweski biathlonista Sturla Holm Lægreid wywalczył brązowy medal. To jednak nie sportowy sukces, a jego słowa wypowiedziane na żywo w telewizji NRK wzbudziły największe emocje. Zaraz po dekoracji Lægreid zdecydował się na szczere i rozdzierające wyznanie - przyznał, że przed wyjazdem do Mediolanu zdradził swoją partnerkę.

Norweski olimpijczyk nagle przed całym światem przyznał się do zdrady

Podczas transmisji na żywo Lægreidowi łamał się głos, a w jego oczach pojawiły się łzy. Sturla Holm Lægreid opowiedział o kobiecie, którą poznał pół roku przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi. Brązowy medalista przyznał, że tuż przed wyjazdem na sportową imprezę w Mediolanie dopuścił się zdrady i bardzo tego żałuje.

Sześć miesięcy temu spotkałem miłość mojego życia, najpiękniejszą i najcieplejszą osobę na świecie. I trzy miesiące temu zrobiłem największy błąd w życiu i ją zdradziłem powiedział Norweg na wizji zaraz po spektakularnym sukcesie.

Miałem w życiu złoty medal... Tylko jej chcę. Nie wiem, co chcę osiągnąć tą przemową, ale sport był dla mnie czymś zupełnie innym przez ostatnie dni. Marzę, żeby móc to dzielić właśnie z nią dodał.

W dalszej części rozmowy Lægreid stwierdził, że postanowił publicznie przyznać się do koszmarnego błędu, choć nie ma pewności, że była partnerka go słucha. Wyraził nadzieję, że ukochana może mu jednak wybaczyć.

Musisz umieć się przyznać, jeśli zrobisz coś, z czego nie jesteś dumny i skrzywdzisz osobę, którą tak bardzo kochasz. Nigdy nie wiesz, ile szans w życiu dostaniesz i obawiam się, że kolejnej szansy na prawdziwą miłość z nią już nie dostanę, ale jestem gotów zrobić wszystko. Jestem gotów spuścić taką bombę na antenie NRK, popełnić towarzyskie samobójstwo i zebrać za to hejt. Bo ona już mnie nienawidzi, ale mam nadzieję, że może to pomoże jej zrozumieć, jak bardzo ją kocham. Na pewno jeszcze próbuje przetrawić informację sprzed tygodnia, ale mam nadzieję na światełko w tunelu i że będzie jeszcze w stanie mnie pokochać. Zeszłej nocy pomyślałem, że spuszczę tę bombę... i zobaczymy, co się stanie. Nie mam nic do stracenia wyjaśnił Norweg.

Wywalczył medal na igrzyskach olimpijskich. Przyznał się do zdrady na wizji ODD ANDERSEN/AFP/East News

Norweski medalista olimpijski przemówił na konferencji

Na konferencji prasowej, która odbyła się już po medialnej burzy, dziennikarze zapytali Sturlę Holma Lægreida o reakcję byłej partnerki na jego słowa. Medalista odparł, że ukochana kobieta nie odpowiedziała na jego publiczne wyznanie.

Nie uzyskałem żadnej reakcji ze strony dziewczyny, o której wspomniałem. Cieszę się, bo być może jeszcze tego nie widziała. Może zobaczy to w odpowiednim momencie? Mam nadzieję, że nie pogorszyłem jej sytuacji, ale być może to jej pomoże. Nie wiem. Mam nadzieję, że wszystko zakończy się szczęśliwie. Zobaczymy, co przyniesie czas. powiedział Lægreid.

Warto przypomnieć, że także 19-letni Polak zdobył medal na zimowych igrzyskach olimpijskich. Na szczęście Kacper Tomasiak mógł swobodnie cieszyć się sukcesem i nie mierzył się z prywatnymi kłopotami, jak jego starszy kolega z imprezy w Mediolanie.

Była partnerka brązowego medalisty olimpijskiego przerwała milczenie

Desperacka deklaracja brązowego medalisty Zimowych Igrzysk Olimpijskich zwróciła uwagę byłej partnerki Norwega. Po publicznym okazaniu skruchy i wyznaniu miłości sportowca kobieta zgodziła się udzielić wywiadu norweskiemu tabloidowi VG. Zdradzona dziewczyna zaznaczyła, że chce pozostać anonimowa.

Kobieta stwierdziła, że wciąż czuje się bardzo zraniona i nawet po takim geście trudno jej obecnie wybaczyć byłemu partnerowi. Przy okazji pogratulowała koledze z drużyny Lægreida, który wywalczył złoto w tym samym biegu. Przekazała, że jest „wzruszona” jego sukcesem.

Nawet po wyznaniu miłości przed całym światem trudno jest wybaczyć. Nie chciałam znaleźć się w tej sytuacji i boli mnie, że muszę przez to przechodzić. Chcę wyrazić wdzięczność mojej rodzinie i przyjaciołom, którzy mnie wspierali w tym czasie. Dziękuję także wszystkim innym, którzy o mnie pomyśleli i okazali współczucie, nie wiedząc, kim jestem wyznała.

