O tym, że Doda jest profesjonalistką wiadomo nie od dziś. Do nowego klipu, który nagrywa z Dżagą do piosenki "Twa energia", gwiazda przygotowała się bardzo poważnie. Sama wymyśliła scenariusz na którego zrealizowanie potrzebowała aż trzech dni zdjęć. Wczoraj pokazaliśmy wam galerię z planu z dnia pierwszego, do którego zdjęcia kręcono w gejowskim klubie Glam, a teraz pora na fotki z wczoraj, a w zasadzie wczoraj i dzisiaj. Dodajmy, że utwór skomponował Tomek Lubert, z którym Doda współtworzyła legendarny zespół Virgin. Zobacz: Doda reaktywuje Virgin?

Doda na planie pojawiła się ok. 20.00 w towarzystwie fanów. Razem z Dżagą, która jest główną bohaterką w klipie, przyjechały czerwonym sportowym samochodem. Rabczewska miała na sobie kurtkę oklejoną... dolarami projektu Dirty Fingers Style. Akcja rozgrywała się na mieście do godziny 4.00 rano! Tym razem Doda była bardzo złą przyjaciółką Dżagi, która widząc atakujących ją mężczyzn, wyszła z... bazuką.

Piosenka swoją premierę będzie miała 2 czerwca podczas Parady Równości w Warszawie. Jak udało dowiedzieć się AfterParty.pl, Doda przyjedzie na własnej platformie i razem z Dżagą będzie wspierać tego dnia osoby homoseksualne. Zobacz: Doda znów wesprze gejów i lesbijki

Dzisiaj ostatni, trzeci dzień zdjęciowy do "Twa energia". Jutro zdjęcia tradycyjnie znajdziecie na AfterParty.pl, a tymczasem zobaczcie co działo się wczoraj: