Afera z Dagmarą Kaźmierską w roli głównej przybiera na sile po tym, jak portal Goniec.pl ujawnił szokujące efekty śledztwa ws. kryminalnej przeszłości celebrytki. Zaraz po tym, jak artykuł ukazał się w sieci, Polsat usunął z serwisu streamingowego odcinki show "Dagmara szuka męża", a teraz TTV również zdecydowało się na podobny krok. Co dalej z "Królowymi życia"? Czy telewizyjna "legenda" Kaźmierskiej właśnie doszczętnie upada?

Dagmara Kaźmierska, która zaledwie tydzień temu zrezygnowała z dalszego udziału w "Tańcu z Gwiazdami" z powodów zdrowotnych, teraz znalazła się w epicentrum prawdziwej medialnej burzy. Była już gwiazda TTV doczekała się m.in. usunięcia z sieci show "Dagmara szuka męża", a wszystko za sprawą materiału opublikowanego przez Goniec.pl. Artykuł obszernie i obrazowo opisuje okrucieństwa, których miała dopuścić się Kaźmierska względem swoich pracownic - te zmuszane były m.in. do prostytucji, a nawet karane biciem czy gwałtem.

Nic dziwnego, że te wiadomości zszokowały media i współpracowników Kaźmierskiej. Na tym jednak nie koniec. Choć Polsat oficjalnie nie komentuje doniesień ws. Kaźmierskiej, w piątek, 26 kwietnia na dość radykalny krok zdecydowała się stacja-matka Dagmary, czyli TTV. To tam do 2022 roku emitowane było show "Królowe życia", którego gwiazdą była Dagmara Kaźmierska. Teraz show zniknęło z sieci. Próżno szukać też innych materiałów TTV i TVN z jej udziałem:

- W piątek, dzień po ujawnieniu nowych informacji o Kaźmierskiej, z Playera usunięto wszystkie sezony reality-show - linki do odcinków programu znaleźć można w Google, ale kierują one do ogólnej oferty serwisu. Serwis usunął też program ''Made in Maroko'', którego bohaterką była Kaźmierska i odcinek ,,Kuby Wojewódzkiego'' z 2020 r. z celebrytką i Marcinem Perchuciem

- podał portal ''Wirtualne Media''.