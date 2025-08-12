Dokładnie 6 sierpnia odbyło się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Tego dnia oczy wszystkich były skierowane nie tylko na nowego prezydenta, ale również na jego bliskich. Wszyscy mówili o pierwszej damie, która zadała szyku w eleganckiej stylizacji. Marta Nawrocka zachwyciła m.in. w błękitnym komplecie. Dziś wiadomo już, kto zaprojektował kreację Marty Nawrockiej. To spore zaskoczenie.

Kto szyje dla Marty Nawrockiej?

Karol i Marta Nawroccy na oficjalnym zaprzysiężeniu zachwycili w eleganckich stylizacjach, a o błękitnej kreacji pierwszej damy rozpisywały się chyba wszystkie media. Teraz Fakt ujawnił, że nie był to projekt z żadnego modowego domu, lecz efekt wielotygodniowej pracy i współpracy z gdańskim mistrzem krawiectwa, Jarosławem Konaszewskim. Znany gdański krawiec z ponad 40-letnim doświadczeniem w rozmowie z Faktem opowiedział o współpracy z pierwszą damą. Okazuje się, że Marta Nawrocka sama wymyśliła swoje kreacje z zaprzysiężenia, a w realizacji pomógł jej właśnie Jarosław Konaszewski.

Gdy po wyborach prezydenckich nadszedł czas na projekt stylizacji na uroczystość zaprzysiężenia, pierwsza dama przyszła do naszej pracowni już z gotową wizją. Naszym zadaniem było ją zrealizować. Razem z projektantką dopracowały każdy detal, by stylizacja była dokładnie taka, jak Marta Nawrocka sobie ją wyobrażała - od pierwszego szkicu po wszycie ostatniego guzika. Była obecna na każdym etapie. Wybierała tkaniny, dopracowywała kroje, decydowała o dodatkach zdradził Jarosław Konaszewski.

Jak informuje Fakt Marta Nawrocka już od lat współpracuje z Jarosławem Konaszewskim, a w atelier nie pojawia się sama. Często towarzyszy jej córka Kasia. Pracownicy pracowni mówią o niej z ogromną sympatią.

Córeczka pary prezydenckiej jest naszą najsłodszą klientką. Współpraca z nią to czysta przyjemność. Uwielbia przymiarki i czas spędzany w pracowni dla Faktu mówią członkowie zespołu.

Okazuje się, że Marta Nawrocka korzystała z pomocy fachowców z Gdańska również podczas kampanii prezydenckiej. Jak ustalił Fakt, pierwsza dama zamierza dalej współpracować z atelier.

Fryzura i makijaż od specjalistki – rola Gosi Niemczak w wizerunku pierwszej damy

Uzupełnieniem stylizacji pierwszej damy z zaprzysiężenia Karola Nawrockiego była fryzura i makijaż, które przygotowała Gosia Niemczak. Wizażystka z 15-letnim doświadczeniem, współpracuje z Martą Nawrocką od jesieni ubiegłego roku.

Na uroczystość zaprzysiężenia, inspirując się stylizacją pierwszej damy, stworzyłam elegancki sleek bun (gładki kok), podkreślający harmonię i klasę zdradziła dla Faktu Gosia Niemczak.

