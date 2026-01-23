Donald Trump wprost powiedział to o prezydencie Nawrockim. Zaskakujące słowa
Donald Trump został zapytany o relację z Polską i prezydentem Karolem Nawrockim po 56. Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział wprost, co sądzi o Nawrockim. Pojawiło się poważne „ale”.
Donald Trump, były prezydent USA, w drodze powrotnej z Davos ujawnił szczegóły rozmów dotyczących Rady Pokoju. W rozmowie z dziennikarzami publicznie pochwalił prezydenta Polski, Karola Nawrockiego.
Donald Trump pochwalił prezydenta Nawrockiego. Pojawiło się pewne „ale”
Podczas 56. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Donald Trump podkreślił, że Polska i Włochy, reprezentowane przez premier Giorgię Meloni, wyraziły gotowość przystąpienia do Rady Pokoju. Karol Nawrocki zadeklarował chęć podpisania dokumentu, jednak zgodnie z obowiązującymi procedurami, wymaga to zgody parlamentu oraz uchwały Rady Ministrów.
Trump wyjaśnił, że choć w niektórych krajach takie decyzje mogą być podejmowane jednoosobowo, w innych - jak Polska - konieczne są złożone procedury legislacyjne. Zdał relację z rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim. Pochwalił głowę państwa.
Powiedział: chcemy
Nawiasem mówiąc, on jest wspaniały. Karol wykonuje świetną pracę. Ale musi zdobyć zgodę
Z wypowiedzi Trumpa wynika, że Polska wyraziła chęć przystąpienia do nowo utworzonej Rady Pokoju, jednak decyzja nie leży wyłącznie w rękach prezydenta.
Niektórzy muszą zdobyć zgodę, inni nie muszą
Rada Pokoju powołana w Davos bez podpisu Polski
Rada Pokoju została oficjalnie zainaugurowana podczas prestiżowego forum w Davos. Ma ona działać we współpracy z ONZ przy rozwiązywaniu globalnych konfliktów, w tym w Strefie Gazy. Choć Polska była obecna na ceremonii, prezydent Nawrocki nie podpisał dokumentu.
To prestiż, że Polska jest zapraszana do gremiów, które mają rozstrzygać także kwestie Bliskiego Wschodu
Jednak zgodnie z konstytucją, przystąpienie do organizacji międzynarodowej wymaga tzw. dużej ratyfikacji.
W związku z gorącym okresem w polityce międzynarodowej prezydent RP non stop jest w centrum uwagi mediów. Warto przypomnieć, że niedawno Nawroccy zaskoczyli niespodziewaną wizytą.
Andrzej Domański: „Nie ma miliarda dolarów w budżecie”
Minister finansów i gospodarki Polski, Andrzej Domański, wyraził sceptycyzm wobec finansowania udziału w Radzie Pokoju.
Miliarda dolarów w budżecie na to z całą pewnością nie ma
Domański podkreślił, że brak jest odpowiedniej uchwały Rady Ministrów w tej sprawie. Według niego, ewentualne przystąpienie Polski do Rady oznaczałoby poważne zobowiązania prawne i finansowe.
Są ważniejsze zadania do sfinansowania niż uczestnictwo w tej radzie
