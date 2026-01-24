Karol Nawrocki WOŚP – szokująca reakcja prezydenta

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie pierwszym, który odbędzie się w czasie prezydentury Karola Nawrockiego. W związku z tym dziennikarze postanowili zapytać głowę państwa o jego stanowisko względem akcji prowadzonej przez Jerzego Owsiaka. Pytania dotyczyły m.in. tego, czy prezydent przekaże przedmioty na aukcję charytatywną WOŚP. Odpowiedzi udzieliła Kancelaria Prezydenta, jednak treść pisma zaskoczyła opinię publiczną.

Kancelaria Prezydenta odmawia odpowiedzi w sprawie WOŚP

W grudniu 2025 r. redakcja Gazeta.pl skierowała do Kancelarii Prezydenta pytania o ewentualny udział Karola Nawrockiego w tegorocznym finale WOŚP. Chodziło konkretnie o przekazanie przedmiotów na licytację, jak miało to miejsce za czasów poprzednich prezydentów. Odpowiedź była lakoniczna i zaskakująca:

Informacja, o którą pan pyta, pozostaje poza zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej odpowiedziała Kancelaria Prezydenta.

Podkreślono również, że pytania dotyczyły zdarzeń przyszłych, a takie informacje nie stanowią informacji publicznej. Tym samym uniknięto jasnego stanowiska w sprawie udziału prezydenta w charytatywnej inicjatywie.

Karol Nawrocki wspiera inną instytucję

Choć oficjalnie Kancelaria Prezydenta odmówiła komentarza, w styczniu 2025 r. pojawiły się wypowiedzi Karola Nawrockiego, które rzucają światło na jego osobiste preferencje. W rozmowie z Polsat News prezydent, zapytany o to, czy zamierza wspierać WOŚP czy może inną instytucję, jednoznacznie odpowiedział: „Na Caritas”.

Od lat wspiera instytucję pomocową Caritas i tak też zwyczajowo uczyni w tym roku przekazała była już rzeczniczka prasowa, Emilia Wierzbicka na łamach dziennika „Faktu”.

Jerzy Owsiak pod ostrzałem, a prezydent tonuje emocje

W styczniu 2025 r., w związku z nasilającym się hejtem i groźbami kierowanymi w stronę Jerzego Owsiaka, Karol Nawrocki postanowił skomentować sytuację. W rozmowie z Polsat News odniósł się do języka debaty publicznej.

Zawsze, gdy przekraczamy język publicznej debaty w kierunku agresji, to jestem zaniepokojony. I staram się raczej tonować te nastroje mówił prezydent.

Warto przypomnieć, że tuż przed finałem WOŚP Jurek Owsiak zaskoczył wszystkich oświadczeniem. Dyrektor fundacji zamierza zmienić swoją rolę w przyszłości.

Andrzej Duda od lat wspierał WOŚP

W przeciwieństwie do obecnej sytuacji, w przeszłości prezydenci RP brali aktywny udział w działaniach WOŚP. Przykładem może być Andrzej Duda, który wraz z małżonką kilkakrotnie przekazywał przedmioty na licytacje organizowane przez fundację Owsiaka. Choć były prezydent i lider WOŚP często różnili się światopoglądowo, potrafili znaleźć wspólny mianownik w sferze dobroczynności.

