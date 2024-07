1 z 5

Anna Wyszkoni, Andrzej Krzywy i Dorota Chotecka we wtorek pojawili się na konferencji promującej jedzenie drugich śniadań - "Jem drugie śniadanie". Wraz z ekspertami w dziedzinie zdrowego odżywiania opowiedzieli, dlaczego jest to tak ważne i jakie może to przynieść korzyści dla zdrowia. Specjalnie na tę okazję założyli też wyjątkowe koszulki. Zobaczcie!

Zobacz: Ania Wyszkoni kończy 35 lat. Pamiętacie, jak wyglądała, gdy zaczynała karierę?