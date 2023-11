14 maja odbędzie się pierwszy półfinał Eurowizji 2019 z udziałem Polski, którą reprezentuje zespół Tulia! Dziewczyny wykonały utwór "Pali się (Fire of Love)" jako czwarte w kolejności. O awans do wielkiego finału (już 18 maja) walczyły z 16 innymi krajami. O tym, które 10 państw przeszło dalej, decydowali jurorzy i widzowie. Podczas prób generalnych Tulia zachwycała zagranicznych dziennikarzy, którzy przewidywali jej awans. Niestety, Polska nie awansowała do finału! Zobaczcie relację z pierwszego półfinału show.

Tulia na Eurowizji 2019!

Oto kolejność startowa wszystkich uczestników pierwszego półfinału na Eurowizji 2019. Tulia wystąpiła z numerem 4!

1. Cypr - Tamta „Replay”

2. Czarnogóra - D-mol „Heaven”

3. Finlandia - Darude feat. Sebastian Rejman „Look Away"

4. Polska - Tulia „Pali się”

5. Słowenia - Zala Kralj i Gasper Santi „Sebi”

6. Czechy - Lake Malawi - „Friend of Friend”

7. Węgry - Joci Papai - „Az en apam”

8. Białoruś - Zena „Like It”

9. Serbia - Nevena Bozović „Kruna”

10. Belgia - Eliot „Wake up”

11. Gruzja - Oto Nemsadze "Keep on Going"

12. Australia - Kate Miller Heidke "Zero Gravity"

13. Islandia - Hatari "Hatrio mun sigra"

14. Estonia - Victor Crone „Storm”

15. Portugalia - Conan Osiris „Telemóvies”

16. Grecja - Katerine Duska „Better Love”

17. San Marino - Serhat „Say Na Na Na"

Gdzie oglądać Eurowizję i występ Polski na Eurowizji 2019?

Eurowizję 2019 można oglądać w TVP 1 oraz online, na stronie eurovision.tv - za darmo, bez opłat!

Eurowizja 2019 - relacja na żywo z pierwszego półfinału

Eurowizja 2019 rozpoczęła się od występu zwyciężczyni z poprzedniego roku - Netty, która w odważnym stroju wykonała wielki hit "Toy"

