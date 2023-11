Dla wielu fanów to spełnienie marzeń, inni wciąż nie mogą w to uwierzyć. Shakira i Jennifer Lopez, dwie największe latynoskie gwiazdy na świecie, w końcu połączą swoje siły i wystąpią razem na Super Bowl 2020, w trakcie tzw. "Halftime Show". Co nas czeka na scenie? Jak zapowiadają artystki, będzie to "ich koncert życia". Poznajcie szczegóły!

Co to jest Super Bowl?

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia - Super Bowl to najważniejsza sportowa impreza w USA. To finałowy mecz o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi National Football League (NFL). Nieoficjalnie - święto narodowe w Stanach, które przyciąga przed ekrany nie mniej niż 100 milionów widzów. Dla gwiazd koncert w trakcie przerwy rozgrywek jest ogromnym prestiżem, ale i wyzwaniem.

Kiedy występ Shakiry i Jennifer Lopez na Super Bowl 2020?

Super Bowl 2020 z udziałem Shakiry i Jennifer Lopez odbędzie się 2 lutego 2020 roku na Hard Rock Stadium w Miami Gardens na Florydzie. Co ciekawe, to także dzień urodzin Shakiry! Tym bardziej będzie to wyjątkowy występ dla piosenkarki. Jak obie zapowiadają, szykują wielkie show, o którym nikt nie zapomni:

- Od kiedy zobaczyłam Dianę Ross wznoszącą się do nieba podczas halftime show, marzyłam o występie na Super Bowl. A teraz to jest jeszcze bardziej wyjątkowe, nie tylko dlatego, że to 100 rocznica powstania NFL, ale także dlatego, że wystąpię z inną Latynoską. Nie mogę doczekać się tego, by pokazać, co m, dziewczyny, potrafimy zrobić na największej scenie świata - powiedziała Jennifer Lopez. - Czuję się tak zaszczycona, przejmując jedną z największych scen świata w towarzystwie innej artystki, reprezentujących Latynosów i Latynoski z USA i całego świata - a do tego w moje urodziny. To jest prawdziwy amerykański sen, a my damy występ życia - zapowiada Shakira.

Panie mają bardzo wysoko postawioną poprzeczkę!

Gwiazdy podczas Super Bowl: Madonna, Beyonce, Katy Perry...

W trakcie Super Bowl na scenie pojawili się najwięksi: Michael Jackson, U2, The Rolling Stones, Madonna czy Lady Gaga, którą obejrzało rekordowe 150 milionów widzów. Rok temu koncert zagrali Maroon 5, jednak występ zespołu nie przypadł do gustu widzom i internautom. Wielkie show zrobiły z kolei Madonna, Katy Perry czy Beyonce. Podczas występów w trakcie "Halftime Show" liczy się nie tylko muzyka, ale i taniec, oprawa, efekty specjalne, pirotechnika... Jennifer Lopez i Shakira muszą się naprawdę postarać, żeby przebić poprzednie koncerty. Jednak znając panie, o to możemy być spokojni!

Dla przypomnienia - kilka występów z Super Bowl z poprzednich lat!

Madonna na Super Bowl:

Lady Gaga na Super Bowl:

Katy Perry na Super Bowl:

W 2020 roku na scenie wystąpią w duecie Jennifer Lopez i Shakira!

Czekacie na występ Jennifer?

A może bardziej czekacie na Shakirę?

