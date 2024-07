Konkurs Eurowizji budzi emocje w wielu europejskich państwach, które decyzują się na wzięcie udziału w rywalizacji. W tym roku Polska powróciła do konkursu po dwuletniej przerwie, a nasi reprezentacji Donatan i Cleo z utworem "My Słowianie - We Are Slavic" zajęli ostatecznie czternaste miejsce, choć gdyby wziąć pod uwagę tylko głosy widzów to mieliśmy szansę na miejsce w pierwszej piątce. Konkurs wygrała najbardziej kontrowersyjna uczestniczka, reprezentantka Austrii - Conchita Wurst. Przypomnijmy: Kobieta z broda wygrała Eurowizję. Jak wygląda na co dzień?

Wiele kontrowersji wzbudziło show, które zaprezentowaliśmy na scenie podczas występu - tancerki z zespołu Mazowsze dumnie prezentowały swoje obfite biusty wykonując przy tym codzienne czynności z dawnych lat - pranie na tarze i ubijanie masła. Zagraniczni dziennikarze zarzucali nam promowanie zachowań seksistowskich i być może właśnie to było przyczyną tak niskiej oceny jurorów.

Temat przedstawiony podczas naszego show, został nawet poruszony za Oceanem. John Oliver w swoim programie w HBO postanowił wyjaśnić Amerykanom, czym właściwie jest Eurowizja. Oczywiście wszystko było uzupełnione gestykulacją, co bardzo ucieszyło zgromadzoną w studiu publiczność.



Pozwólcie, że wyjaśnię. Jest coś takiego w Europie jak Konkurs Piosenki Eurowizji. Odbywa się raz do roku i jest najbardziej szalonym wydarzeniem, jakie kiedykolwiek widzieliście. 37 europejskich krajów sprowadza tysiące lat religijnych i kulturowych różnic do trzyminutowych katastrof, nazwanych piosenkami - opowiadał.

W pewnym momencie na ekranie pojawił się fragment występu Cleo na którym widać jak modelka ubija masło. Gospodarz show zaczął wykonywać ruchy przypominające to co dzieje się, po czym dodał:



Śmiejcie się, ile chcecie, ale w najbliższy weekend wszyscy będziecie ubijali masło w nocnych klubach - zażartował.

Spodziewaliście się, że nawet w Stanach zauważą nasz występ? Szkoda tylko, że nie docenili uroku naszych pań, bo przecież o to chodziło Donatanowi.

