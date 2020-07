Wyprzedaże Zara 2020: torebka koszyk kosztuje teraz 39 złotych! Jest hitem Instagrama

Torebki koszyki to hit lata 2020. Widzimy je coraz częściej na ulicach, w parkach, na plaży. Nic w tym dziwnego! Plecionki kojarzą się z wakacyjnymi klimatami i pasują do letnich ubrań - kwiecistych sukienek midi lub maxi, jeansowych szortów, sandałków z rzemykami i wygodnych klapków w kolorze karmelowym lub nude. Większość plecionych torebek, które dostępne są w sieciówkach np. H&M, Reserved, Bershka, kosztuje ok. 100 złotych. Nam udało się znaleźć prawdziwą perełkę, i to w Zarze!

Pleciona torebka z Zary kosztuje teraz tylko 39 złotych, została przeceniona z 99,90 zł - czyli teraz jest tańsza o 60 procent. To jedna z większych wyprzedażowych okazji w Zarze, jakie udało nam się wypatrzeć. Torebka jest na tyle duża, że możesz pomieścić w niej większość swoich drobiazgów potrzebnych w ciągu dnia - śmiało zabierz ją do pracy albo na plażę.

Tak właśnie prezentuje się pleciona torebka z Zary za 39 złotych. Wygląda zdecydowanie drożej!